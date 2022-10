VIDEO „E nefericită” Ovidiu Neveu, declarații controversate la adresa Getei. Frații Sterp se vor înfuria când vor auzi

In articol:

Ovidiu Neveu a atras din nou atenția în mediul online după ce și-a exprimat părerea despre nunta Getei Sterp. Se pare că nici acum, după ce în nenumărate rânduri Getuța a declarat că nu are nicio legătură cu el și că nu îți dorește absolut nimic decât o simplă amiciție, Neveu susține că fiica cea maică a familiei Sterp se gândește în continuare la el, chiar dacă a îmbrăcat rochia de mireasă pentru a

se căsători cu Sebastian Crăciun.

Nu este prima dată când Ovidiu Neveu face astfel de declarații controversate despre Geta Sterp. În trecut a declarat că în nenumărate rânduri că își dorește să aibă o relație cu sora lui Culiță Sterp, postând și numeroase imagini cu ea pe rețelele de socializare, fapt cu care a deranjat întreaga familie Sterp, mai ales că Getuța avea deja pe cineva, cel cu care s-a măritat în urmă cu câteva zile. Acum, la distanță de câteva zile de la nuntă, Ovidiu Neveu a decis să-și emită părerile după ce a văzut-o pe Geta plângând la propriu nuntă, spunând despre aceasta că, de fapt, este nefericită și că gândul tot la el îi este.

„E nefericită. Una era când era Neveu în prezență, acum fără fericire. Ați mai văzut voi mireasă să plângă la nunta ei? Vă întreb și eu ca fapt divers. Gândul tot acolo e, la Neveu”, a spus Ovidiu Neveu pe TikTok.

Geta Sterp este foarte fericită alături de Sebastian Crăciunescu, cel alături de care a depus jurămintele în fața lui Dumnezeu. Au avut parte de o nuntă ca în povești, acolo unde s-au distrat pe cinste până în zori.

Geta Sterp, deranjată de atitudinea lui Ovidiu Neveu

Atât Geta Sterp, cât și frații ei s-au arătat foarte deranjați de atitudinea lui Ovidiu Neveu, mai ales că l-au primit în casa lor ca pe un bun prieten, iar el a ales să spună lucruri care pus-o într-o lumină proastă pe Geta. La un moment dat, sătulă să mai vadă în mediul online mărturisirile total nefondate ale lui Neveu, a decis să transmită un mesaj tuturor pentru a clarifica situația.

„Sunt nervoasă, sunt nervoasă când văd că unii intre voi nu aveți pic de creier. Mă iertați, nu vreau să jignesc, dar mor când văd că puneți întrebări referitoare la Neveu. Ce-oi avea eu cu omul ăla? Nu l-am văzut în viața mea, nu am nicio treabă cu el. Efectiv unii dintre voi ați făcut conturi fake de cu care îi lăsați lui comentarii și, că nu aveți ce face, trebuie să vă legați de anumite chestii ca să faceți inimioare, că voi pe cârca voatră nu puteți, trebuie să vă legați de alții. El vorbește aiurea, că mă iubește, el caută cu noi faimă, bineînțeles. Eu nu am nicio treabă cu Neveu, tot ce se scrie acolo sunt aberații, iar el, am impresia că e dus cu pluta, că nu poți să vorbești singur, să-și lași comentarii singur poate de pe un cont făcut de tine să răspunzi tot tu, trebuie să fii deplasat. N-ai văzut cum a căutat și cu tine. Eu cred că el și-a făcut conturi fake, își lasă comentarii singur, ca și cum aș fi eu, își răspunde tot el și nu știu ce tot face.”, a spus Geta Sterp în urma cu ceva timp.