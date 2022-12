VIDEO| Ella de la "Puterea Dragostei" a cedat, după moartea mamei sale! Filmare sfâșietoare, făcută în miez de noapte: „Am obosit”

In articol:

Ella de la "Puterea Dragostei" trece prin momente cumplite, de când mama ei s-a stins din cauza unei boli crunte. Pierderea suferită a lăsat un gol imens în sufletul brunetei, care încearcă din răsputeri să meargă mai departe.

Lipsa celei care i-a dat viață o macină enorm pe tânără.

Ella, distrusă de dorul mamei: "Am obosit"

Ella a publicat o filmare sfâșietoare pe internet, la aproape două luni de când și-a pierdut mama. Sleită de puteri, fosta concurentă de la "Puterea Dragostei" a izbucnit în lacrimi și a început să-și strige durerea în fața susținătorilor: "Deși am adoptat o mască cu un zâmbet fals, în seara asta am obosit. În seara asta mi-a venit un dor atât de profund de mama... deși știu că s-a dus la odihnă și pentru ea e mai bine, îmi este atât de dor de ea, de vocea ei caldă... să o sun și să-i spun că nu mă simt bine. Să-i spun că mă doare inima, să-i spun cu cine m-am mai văzut și cine mă mai abordează! Să mă întrebe dacă am mâncat sau cu cine am mai vorbit.

Îmi e dor să mă mai certe. Îmi e dor să-mi mai vorbească despre Dumnezeu. Îmi e dor de nopțile în care sufeream și o sunam la orice oră, iar ea, mereu odihnită, îmi alina sufletul doar cu un cuvânt. Îmi e atât de dor să-mi dea din secretele ei culinare, să mă mai cert cu ea! Îmi e dor să-i mai cer sfaturile... Îmi e dor să-i mai aud cerințele pentru cadouri. Îmi e atât de dor de umorul ei. De mâinile ei fine și de iubirea ei necondiționată, de mirosul ei... de EA! DE MAMA!", a transmis Ella pe Tik-Tok, cu ochii în lacrimi.

Ella [Sursa foto: Captură TikTok]

Ella a dezvăluit ultima conversație cu mama ei

Ella a vorbit, într-un interviu recent, despre șocul suferit în urma tragediei care s-a abătut asupra familiei sale. Bruneta a suferit enorm că nu a putut ajunge la timp acasă, pentru a-i fi alături mamei sale în ultimele clipe de viață: "Când am fost în prezența ei au fost mai multe discuții, nu ne-am așteptat că o să plece atât de repede. A fost un apel telefonic în care mi-a zis să mă grăbesc, să mă duc acasă. Mi-a zis că mă așteaptă acasă, iar în câteva ore a murit, nu am mai prins-o în viață.", a povestit Ella îndurerată, pentru spynews.ro.

Ella, alături de mama ei [Sursa foto: Captură YouTube]