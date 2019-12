Înveliți cu pături și pe podeaua rece au dormit 181 de români deși ar fi trebuit să fie de mult acasă. La ora 15:55, când se pregăteau să urce în avion, pe aeroportul din Charleroi, au fost înștiințați printr-un mail primit de la compania aeriană că trebuie să mai aștepte.

VIDEO | Kovesi, blocată timp de 20 de ore pe aeroport! Procurorul şef european cere despăgubiri: "Am fost 181 de pasageri, unii erau cu bebeluși"

Cele 30 de minute anunțate inițial s-au transformat în 3 ore (ora 19:00), spun pasagerii, apoi chinul lor s-a prelungit până spre miezul nopții (ora 23:00), când reprezentanții aeroportului i-au anunțat că zona de îmbarcare se închide. Obosiți după ore de așteptare, românii - muți dintre ei cu copii - s-au văzut nevoiți să își ia bagajele și să urce în microbuzele care i-au dus, la kilometri distanță, pe un aeroport cargo.

În aeroportul din Liege, au urmat alte ore de așteptare timp în care pasagerii au încercat să doarmă. Cei care n-au mai încăput pe scaune, s-au întins pe podea.

Pasagerii spun că în tot acest timp s-au simțit ai nimănui.

Avionul ar fi trebuit să ajungă în România aseară însă din cauza ceții dense care a învăluit orașul Cluj, aeronava a decolat cu aproape 20 de ore întârziere (ora 11:00). Epuizați și nervoși, pasagerii au declarat la aterizare că trecut prin momente groaznice.

Printre pasagerii cursei cu probleme, s-a aflat și șefa Parchetului European, Laura Codruța Kovesi.

Revoltați din pricina lipsei de reacție a companiei aeriene, mulți dintre pasageri cer despăgubiri. Deși procedura este greoaie, n-au de gând să dea înapoi.

Citeste si: Un preot a ținut doi morți într-o magazie de lemne pe motiv că oamenii decedați erau prea săraci

Citeste si: În noaptea dintre ani, Kanal D intră în casele românilor cu un spectacol grandios

Citeste si: Lacrimi de durere pentru Alexandru Arșinel, la doi ani de la moartea Stelei Popescu: „Nu îmi e ușor...câteodată mi se face frică fără ea!”

Într-un comunicat oficial, compania aeriană Wizz Air suține că a fost în legătură cu pasagerii. Mai mult, reprezentanții precizează că le-au oferit cazare la hotel pasagerilor, programarea pe un zbor alternativ în funcție de disponibilitate și rambursarea totală a sumei achitate pentru bilet.

Kovesi a depus plângere după ce a fost blocată 20 de ore pe aeroport

Laura Codruța Kovesi a făcut declarații, vineri, pe Aeroportul International „Avram Iancu" din Cluj-Napoca, acolo unde avionul a aterizat.

„Bine că am ajuns acasă, am stat peste 20 de ore, de joi de la ora 14.00, după check-in ne-au anunțat că avionul are 3 ore întârziere, apoi alte două ore jumătate. La ora 22.00 ne-au anunțat că trebuie să ne mutăm pe aeroportul din Liege, iar check-in, bagaje, ne-au dus într-un terminal mai izolat și ne-au spus că s-a anulat zborul, asta în jurul orei 2.00 noaptea.

Am depus o plângere (pentru despăgubiri - n.r.), aștept să văd reacția companiei la sesizarea pe care am depus-o. Am fost 181 de pasageri, unii erau cu bebeluși, au rămas fără lapte, nu era nimic deschis să cumpere de mâncare. Erau și două persoane cu cârje, bolnavi, care aveau anumite nevoi, nu a venit nimeni de la companie să ne explice ce se întâmplă, nu am știut dacă mai plecăm sau nu", a spus Kovesi.