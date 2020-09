O aeronavă de tip Antonov An-26 s-a prăbușit aseară, 25 septembrie, în Ucraina, în apropiere de Harkov. Din primele informații transmise, mai mulți cadeți erau la bord, iar 22 dintre aceștia și-au pierdut viața în tragicul accident. Președintele Ucrainei a transmis un mesaj despre tragiul accident pe contul personal de Facebook.

In articol:

Tragedie în Ucraina, după ce un avion de tip Antonov An-26 s-a prăbușit în urmă cu o seară. În tragicul accident, mai mult de 22 de persoane și-a pierdut viața. Aeronava s-a prăbușit în apropiere de localitatea Chuhuiv, aflată la aproximativ 30 de kilometri de orașul Harkov. La contactul cu solul, avionul a luat foc în urma impactului violent. Potrivit celor relatate de presa din Ucraina, cadeții mai aveau doi kilometri până la pista de aterizare.

"Este un șoc", a spus adjunctul ministrului de Interne din Ucraina, pentru AFP."La acest moment este imposibil să stabilim cauza", a precizat Anton Gerascenko.

Serviciul Național de Urgență din Ucraina a anunțat faptul că 28 de persoane erau la bordul aeronavei militare. 22 de oameni au fost găsiți fără suflare, doi dintre pasageri au reușit să supraviețuiască, iar alți patru pasageri sunt căutați și la momentul actual.

Imagini de la fața locului

Citeste si: Bomba despre pensii şi pensionari. Atenţie! Acuzații de abuzuri la Guvern - evz.ro

Volodimir Zelensky, președintele Ucrainei, a transmis un mesaj pe contul personal de Facebook, în care a declarat că nu are cuvinte pentru tragedia produsă.

"O teribilă tragedie în regiunea Harkov. Un avion An-26 s-a prăbușit, erau cadeți ucraineni. Sunt morți și răniți. La acest moment, 20 de morți au fost confirmați. Se caută alții. Doi au supraviețuit. Din primele informații, erau 28 de pasageri la bord. Fără cuvinte.



Dezastrul s-a produs în timp ce avionul ateriza. Am format de urgență o comisie guvernamentală pentru a investiga toate circumstanțele și cauzele tragediei. Premierul a fost desemnat pentru această investigație. Echipele de căutare sunt deja la fața locului. Mâine voi fi în Harkov", a transmis președintele ucrainean, pe Facebook, într-un mesaj postat la ora 22.13.

#Breaking: Just in - A "AN-26 military plane" has crashed in #Chuhuiv, #Ukraine resulting in at least 20 military cadets to be killed. pic.twitter.com/CEyOGz0Jiv