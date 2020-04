In articol:

Prima zi de Paste a fost una cu mari scandaluri in toata tara. Toate au pornit de la nerespectarea interdictiilor impuse de autoritati in timpul starii de urgenta in plina pandemie de coronavirus.

Pe mana politistilor au ajuns zeci de persoane care nu au respectat reglementarile in vigoare.

Prima zi de Paste, zi sangeroasa in Romania! Violente fara precedent intre civili si oamenii legii

In sectorul 5 al Capitalei a fost bataie intre rromi si politisti. ( Vezi aici imagini socante cu ce s-a intamplat aseara in Rahova ) Nu s-au lasat mai prejos nici brasovenii din Sacele, care s-au lovit fara mila cu furci, bate si lopeti. ( AICI sunt imaginile ) A iesit macel si la Fetesti. S-a intervenit in forta si la Balotesti. ( Vezi aici

Jurnalistii de la Stirile Kanal D va prezinta un scurt rezumat al unei zile sangeroase.

Spartacus, liderul scandalagiilor din Rahova din ziua de Paste, batut! Cum arata dupa confruntarea cu politistii: "Imi pare rau"

Spartacus, liderul scandalagiilor din Rahova, a iesit serios sifonat de pe urma confruntarii cu politistii.

Barbatul a fost liderul petrecaretilor care au ignorat masurile impuse de autoritati, provocand fortele de ordine. "Să moară Alesia, dacă nu-i răstorn, dacă vine poliția! Să vină poliția! Revoluție!", sunt cuvintele spuse de bărbatul supranumit Spartacus pe o filmare facuta in timpul chefului din prima zi de Paste.

Politisti, jandarmi si luptatori de la Serviciul Actiuni Speciale (SAS) au intervenit in forta pentru a-i dispersa pe scandalagii. S-au tras si focuri de arma.

Politistii au condus la audieri 37 de persoane, iar 9 dintre acestea au fost retinute. Sunt acuzati de savarsirea infractiunilor de ultraj si tulburarea ordinii si linistii publice.

Spartacus a iesit sifonat dupa confruntarea cu oamenii legii. Intr-o imagine care circula pe internet, liderul scandalagiilor apare batut.

De altfel, el a si postat pe pagina sa de Facebook un mesaj pentru oamenii legii. "Imi pare rau", a scris Spartacus.