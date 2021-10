VIDEO Zanni s-a întors la centrul unde a crescut! Reîntâlnire emoționantă în emisiunea "Fiță cu Adiță"

In articol:

Zanni a intrat în antenția publicului după participarea în show-ul fenomen de pe Kanal D, sezonul doi Survivor România, pe care a și reușit să-l câștige.

A fost unul dintre cei mai apreciați concurenți, în special pentru felul său de a fi și pentru că nu se temea niciodată să spună lucrurilor pe nume. Chiar și cunoscuții au numai cuvinte de laudă la adresa sa și spun despre el că este o persoană cu un suflet pe care nu mulți îl au, iar asta se poate datăra și trecutului său.

Zanni nu a fost crescut de părinți, ci a fost abandonat de la o vârstă fragedă și învățat să trăiască printre străini, care ușor-ușor i-au devenit familie. În cadrul emisiunii „Fiță cu Adiță”, fostul Faimos s-a reîntors la centrul de plasament, iar emoțiile l-au năvălit.

„Aici am crescut eu de la 6 ani. Nu am mai fost aici de vreo doi trei ani, deci o să fie o surpriză și pentru mine. Simt că nu am reglat conturile, simt că prea m-am rupt de locul ăsta, brusc, fără explicații, fără rămas-bun, fără să rămân într-o relație bună cu oamenii ăștia. Viața m-a cam luat și m-a smuls și am fost obligat să mă concentrez pe alte chestii, dar acum că m-am mai relaxat… Casele sunt numerotate aici, cu un băiat care a crescut aici încă mai țin legătura”, a spus Zanni în cadrul emsiunii „Fiță cu Adiță”.

Zanni s-a reîntors la centrul de plasament unde a crescut. [Sursa foto: Captură video ]

Zanni, o aminitre plăcută pentru cele care au avut grijă de el

A fost un copil rebel, dar toată lumea este de acord că s-a transformat într-un adult responsabil, care a luptat pentru cariera și viața sa.

Directorul centrului de plasament are numai cuvinte de laudă pentru acesta și se bucură de fiecare dată când vine în vizită.

„Sunt multe povești cu Zanni, era mai mult decât rebel, dar ne bucurăm că toată ambiția lui și determinarea l-au ajutat să răzbească. Suntem cu toții mândri de tine, indiferent de experiențele mai bune sau mai rele pe care le-ai perceput aici. Noi oricum suntem mândri de fiecare în parte și știm că atunci când vă întoarceți e un semnal că ne-am făcut treaba așa cum trebuia și am pus un umăr la creșterea și dezvoltarea voastră. Zanni a evoluat frumos. Eu, personal, te-am apreciat, dincolo de faptul că te-am cunoscut foarte puțin din perpectiva copilului”, spune Irina Vasile, director SOS.

Coregrafa centrului este, de asemenea, mândră de tot ceea ce a reușit Zanni să realizeze în viața sa. Femeia povestește că pe el, dintre toți copiii care erau în grija ei, l-a pedepsit cel mai mult, căci era cel mai neastâmpărat.

„ Bravo, bravo că ți-ai adus aminte să vii la casa ta. Sunt mândră de Zanni, am fost întotdeauna. el este unul dintre cei care au primit cel mai des pedeapsă de la mine. (…) Acum sunt bine, am făcut un stop cardio-respirator și știi cine m-a resuscitat până la spital? Petrișor. M-am născut a doua oară datorită lui. De tine sunt foarte mândră și sunt mândră de mulți dintre voi, care ați evoluat frumos”, povestește Gabriela Voinea, coregraf.

Zanni s-a reîntors la centrul de plasament unde a crescut. [Sursa foto: Captură video ]

Zanni: „Cel mai important e să rămâi umil, recunoscător și să nu uiți de unde ai plecat”

Căștigătorul Survivor România 2021 recunoaște că nu prea își pune sufletul pe tavă, însă, reîntoarcerea la centrul de plasament a fost și va rămâne o terapie pentru el. Zanni spune că indiferent de unde îl va purta viața nu va uita niciodată de unde a pornit și mereu va rămâne umil și veșnic recunoscător pentru tot ce i s-a întâmplat bun pe plan profesional, dar și pe plan personal.

„Pentru mine a fost greu să vin aici și am zis să îl împărtășesc cu tine. Au fost momente în care nu am știut că se spun. Asta nu o să fie doar o emisiune pentru mine, trebuie să mai vin aici, asta e terapia mea. Asta a fost prima zi, a fost destul de greu pentru că mi-e mai greu să mă exprim. Mai trebuie să vin aici să mai dezghet sufletul ăsta de leu înghetat. Cel mai important e să rămâi umil, recunoscător și să nu uiți de unde ai plecat”, a concluzionat Zanni în emisiunea amintită mai sus.