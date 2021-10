Violeta, fiica Andreei Marin, apariție rară la televizor: "Sunt foarte mândră de mama”

In articol:

Violeta, fiica Andreei Marin, a ajuns la vârsta adolescenței. Tânăra a povestit recent, în cadrul unui interviu pentru "Teo Show", că studiază la o școală privată și se pregătește intens pentru o carieră de succes, iar mama sa o sprijină întotdeauna și îi oferă multe sfaturi prețioase.

Violeta, o relație apropiată cu mama ei

Andreea Marin se poate considera o mămică norocoasă, căci fiica ei studiază din greu pentru a ajunge pe culmile succesului și are o imagine ireproșabilă, peste tot pe unde merge. Adolescenta spune că aceste lucruri nu se datorează neapărat notorietății părinților, ci dimpotrivă, caracterul ei s-a format în urma educației și sfaturilor primite de-a lungul anilor: "Merg la o școală privată, dar uneori numele mamei face o diferență între mine și alți copii, dar niciodată în sensul negativ. Mă respect pe mine și nu aș face lucruri care să îmi strice imaginea, nu doar pentru că mama este Andreea Marin.

Violeta Bănică, fiica Andreei Marin [Sursa foto: Captură KANAL D]

Mama mi-a dat multe sfaturi, cel mai prețios sfat a fost să fiu eu însămi și niciodată nu mă las influențată de alte persoane, sunt mai mult un lider decât un follower. Sunt destul de apropiată de mama. Nu am fost multe probleme pe care le discut pentru că mă descurc singură, îmi place să văd cât de mult pot să duc singură, dar mama mă ajută tot timpul și îi mulțumesc mult pentru asta." , a declarat Violeta, în cadrul emisiunii amintite.

Andreea Marin [Sursa foto: Captură KANAL D]

Violeta, mândră de mama ei

Violeta a crescut urmărind-o pe mama ei din fața micului ecran și s-a bucurat mereu de succesul prezentatoarei tv, chiar dacă în copilărie nu înțelegea foarte bine tot ce se întâmplă. Acum, că a ajuns la vârsta adolescenței, tânăra declară că este foarte mândră de Andreea Marin și de renumele pe care aceasta și l-a câștigat în public, datorită acțiunilor ei: "Sunt foarte mândră de mama. Prima dată când am văzut-o la televizor m-a șocat foarte tare, nu știam sau nu eram conștientă de faima ei sau că este atât de cunoscută și am fost foarte mândră de faptul că este atât de populară și sunt foarte mândră de tot ce face. Cred că pe la 4-5 ani chiar am înțeles. Nu a spus niciodată că se definește prin job-ul ei sau prin fapul că este populară, ci prin acțiunile ei.", a mai spus Violeta.

Cât despre iubirea pe care i-o poartă fosta soție a lui Ștefan Bănică Jr. fiicei sale, vedeta a mărturisit că dragostea pentru copilul ei este nemărginită și tot ce este legat de Violeta are un loc special în sufletul ei: "Tot ce e legat de fiica mea e cel mai apropiat de sufletul meu. Nu e puțin lucru să porți copilul, suflet din sufletul tău, oriunde ai fi. În bijuteria mea am poze cu fiica mea.", a declarat Andreea Marin, în cadrul aceleiași emisiuni.