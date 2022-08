Viorel Lis a ajuns să trăiască de pe-o zi pe alta! Tratamentul de care are nevoie a depășit cu mult venitul lunar al acestuia

In articol:

Viorel Lis suferă din cauza problemelor grave de sănătate. Fostul edil al Capitalei se află în aceste momente internat la spital, însă costurile tratamentului de care are nevoie este unul pe care îl poate suporta cu greu.

Oana Lis s-a văzut nevoită în acest caz să ceară ajutorul financiar celor din mediul online pentru a putea acoperi toate cheltuielile necesare, semn că situația celor doi nu este deloc una bună, cel puțin din punct de vedere financiar.

Cu toate că cei mai mulți sunt de părere că Viorel Lis s-a ales cu o avere frumușică de-a lungul vieții, lucrurile nu stau deloc așa în realitate. Fostul edil și soția sa duc grija zilei de mâine, mai ales acum, când problemele de sănătate ale lui Viorel Lis devin din ce în ce mai costisitoare.

Citeste si: Ultimele detalii despre starea de sănătate a lui Viorel Lis! Oana Lis: „Cine vorbește despre asta să ajungă acolo în locul lui”

Citeste si: ,,E trist să te trezești și să vezi mesaje de condoleanțe!” Karmen, fiica lui Adrian Minune a reacționat dur, după ce s-a zvonit că Florin Salam ar fi murit- kfetele.ro

Citeste si: Vestea tristă a zilei despre Saveta Bogdan. Să ne rugăm pentru ea..- bzi.ro

Ce surse de venit are Viorel Lis?

Viorel Lis nu mai dispune decât de apartamentul în care locuiește în prezent cu soția sa, iar singura sa sursă de venit este pensia în valoare de doar 3 500 de lei. Oana Lis suplimenta cheltuielile casei cu banii pe care îi câștiga din ședințele de terapie pe care le susținea fie la cabinetul său, fie în mediul online,

însă acum a decis să pună stop acestei activități pentru a fi în permanență alături de soțul său.

„Ea e moștenitoarea mea (n.r. Oana)! Și acum dacă nu ar fi ea, cred că nu aș putea să mai trăiesc. Am probleme de sănătate. (…) În primul rând banii contează și mulți spunea că: -Vai, dacă ești primar, te-ai îmbogățit. Dar eu trăiesc din pensie la ora actuală”, a

Oana Lis, apel disperat în mediul olnine

spus acum ceva timp Viorel Lis.

În aceste condiții, tratamentul necesar lui Viorel Lis depășește cu mult suma pe care cei doi o încasează lunar. Oana Lis a apelat chiar și la soluția extremă de a-și amaneta verighetele pentru a putea cumpăra cărucior soțului său, pentru că nu se ma poate deplasa de unul singur. Ajunsă la capătul puterilor, a cerut ajutorul prietenilor săi din mediul online să facă donații pentru fostul edil.

Citeste si: Cât a ajuns să coste o ședință de terapie la cabinetul de psihologie al Oanei Lis? Soția lui Viorel Lis își desfășoară activitatea în centrul Capitalei „Ieri mi-am amanetat verighetele ca să îi cumpăr cărucior. Am cheltuit pe un wc special pentru el 400 de lei, apoi am dar 2500 de lei pe niște bări de care sa se prindă prin casă, iar medicul să se deplaseze la domiciliu ia cam 1.000 de lei. Când îl scot din bloc, trebuie să îl scot cu 3 oameni, evident, nu pe degeaba. Recuperarea costă, tratamentul costă! Sunt cheltuieli enorme și n-am niciun ajutor!

Să fii cu dizabilități în România, e nenorocire mare ca nu ai ajutor de la stat. Ca primar are pensie 3.500 de lei. Eu banii ăștia i-am cheltuit în doua-trei zile. E inuman pentru mine. Mai am bani doar de mâncare și atât. Am ajuns la capătul răbdării! Am făcut acea postare pentru că m-am simțit copleșită”, a spus Oana Lis pentru click.ro.