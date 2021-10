Viorel Lis, intervenție rară la TV. Ce a putut să spună despre Oana: "Nu aș putea să trăiesc..."

In articol:

Viorel și Oana Lis formează unul dintre cele mai controversate cupluri din lumea mondenă. Cu toate că la începutul relației multe persoane nu au crezut în iubirea lor, cei doi au demonstrat, de-a lungul anilor, că au sentimente unul pentru celălalt și că se susțin reciproc, indiferent de situație.

Recent, fostul edil și-a luat prin surprindere soția și i-a făcut o declarație de dragoste în direct, fiindu-i recunoscător pentru faptul că îi este alături.

Viorel Lis, declarație emoționantă despre Oana

Viorel Lis a apărut tot mai rar în ultima vreme în lumina reflectoarelor, din cauza stării de sănătate. Chiar dacă în prezent fostul primar nu se simte foarte bine și nu mai poate ieși în public, bărbatul a făcut o excepție și a intrat în direct în cadrul unei emisiuni TV, pentru a-și exprima dragostea și recunoștința pe care i le poartă Oanei: "Ce pot să spun. Singura care rezolvă tot este ea. Am încercat să fiu alături cât am putut. Am fost mereu apropiat. Întotdeauna am încurajat-o.

Oana și Viorel Lis [Sursa foto: Captură tv]

A căpătat foarte multă încredere în ea și rezolvă foarte multe probleme, pe care nici eu nu aș putea să le rezolv. Nu am făcut ceva special, doar am fost așa cum trebuie să fie un bărbat. Era destul de slabă psihic, iar eu am întărit-o. Nu aș mai putea să trăiesc fără ea.", a declarat Viorel Lis, în cadrul unei intervenții la TV.

Oana și Viorel Lis [Sursa foto: Instagram]

"De când cu pandemia, s-au accentuat problemele de sănătate"

În ultima vreme, starea de sănătate a lui Viorel Lis a avut de suferit, mai ales din cauza pandemiei.

Oana, soția fostului edil, a povestit că bărbatul nu se mai poate deplasa fără ajutor și acest lucru îngreunează destul de mult situația, pentru că nu îi va putea fi alături mereu, 24/24 h: "E complicat, de când cu pandemia s-au accentuat problemele de sănătate, au apărut altele noi, nu mai poate să mai meargă bine din cauza sendentarismului, că a stat mai mult în pat și totul se complică. Nu credeam că o să fie așa greu, bătrânețea este destul de grea.", a declarat Oana Lis, în cadrul aceleiași emisiuni TV.