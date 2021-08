Oana Lis, dezvăluiri dureroase despre Viorel Lis: „Vorbeam despre groapă, despre unde ar vrea să fie îngropat”

Oana Lis [Sursa foto: Facebook] 10:05, aug 15, 2021 Autor: Madalina Kovacs

Gurile rele au vorbit mult la începutul relației Oanei Lis cu fostul edil al Capitalei. Cărcotașii erau convinși că blondina, cu mulți ani mai tânără ca Viorel Lis, s-a căsătorit cu acesta doar pentru banii lui. Totuși, timpul a dovedit exact contrariul. Ralația lor a început acum câțiva ani buni și va continua până la adânci bătrâneți.

Iar Oana Lis își respectă promisiunile făcute în fața altarului, căci este alături de soțul ei și la bine și la rpu.

Viorel Lis se confruntă cu grave probleme de sănătate, care îi dau mari bătăi de cap. Fostul primar al Bucureștiului are mai dificultăți în a se deplasa, iar blondina nu poate să-l lase singur și nici nu vrea. Deși are libertatea de a merge oriunde, fără ca el să supere, Oana spune că nu poate să stea foarte mult timp departe de soțul ei. De asemenea, ea a mai afirmat că Viorel Lis este bărbatul vieții ei, iar fără el nu poate.

„Eu nu plec nicăieri fără el. Mi se pare aiurea să plec fără el și să îl las acasă. Am și momentele mele când mă relaxez singură, însă nu plec pentru mult timp. Am renunțat la libertatea mea pentru binele lui. Viața este scurtă, am avut oameni dragi care mi-au dispărut. Uneori, rămâi cu regrete. Aşa mă gândesc și când vine vorba de Viorel. M-am maturizat. Viorel este familia mea, este totul. Trebuie să înțelegeți asta! Încerc să mă bucur de viaţă aşa cum este. Găsesc un echilibru!” , a afirmat Oana Lis la un post de televiziune.

Oana și Viorel Lis, discuții grele: „V orbeam despre groapă”

Problemele de sănătate pe care le are în aceste momente soțul ei, i-au făcut să atingă un subiect sensibil: moartea.

Cei doi au discutat foarte serios despre unde vor avea locul de veci. Oana Lis spune că atunci când va trece l cele sfinte, vrea să fie îngropată alături de soțul ei.

„Am discutat și el îmi zicea că o să mă iubescă și după moarte, vorbeam despre groapă, despre unde ar vrea să fie îngropat. Și eu aș vrea să fiu îngropată lângă el. Sunt lucruri normale, sunt lucruri greu de discutat, dacă n-aș fi fost psiholog n-aș fi putut. Viorel nu poate să vină pe plajă pentru că e prea mult de mers pentru el, mai diseară mă întâlnesc cu niște prieteni. Eu nu plec fără el pentru că mi se pare aiurea să-l las acasă, dar în același timp am și eu libertate, pot să ies și să am programul meu, în același timp pot să am grijă și de el”, a mai dezvăluit soția lui Viorel Lis.