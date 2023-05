Viorel Teacă a ales să renunțe la uniforma de polițist. Motivu total neașteptat pentru care a luat această decizie: „Eu nu am putut să fiu liber arbitru până în momentul de față”

In articol:

În urmă cu doar câteva zile, celebrul polițist Viorel Teacă a declarat faptul că renunță la Poliție și își va da demisia, după 27 de ani de muncă în slujba cetățenilor.

Viorel Teacă, adevăratul motiv pentru care a renunțat la meseria de polițist

Bărbatul a motivat alegerea mărturisind că „a trecut la nivelul următor”. Iată declarațiile surprinzătoare ale polițistului!

În decursul zile de miercuri, Viorel Teacă a declarat că renunță la uniforma de polițist, lucru ce a stârnit curiozitate în rândul internauților. Fanii polițistului au vrut să știe motivul pentru care a luat o astfel de decizie, așa că omul legii nu a mai stat pe gânduri și a decis să clarifice întreaga situație.

Într-un live realizat pe rețelele de socializare, acolo unde este foarte activ și menține o legătură specială cu fanii săi, Viorel Teacă a motivat alegrea de a ieși din Poliție spunând că a atins un grad mai mare de spiritualitate, lucru ce se opunea vehement cu meseria sa. Bărbatul a mărturisit că în cazul în care continua să fie polițist se s-ar fi împotrivit semnelor pe care le primea de la Univers, cât și trăirilor sale.

Viorel Teacă a început să facă cursuri de Reiki. Aceasta este o formă de terapie care se bazează pe transmiterea energiei prin atingerea sau plasarea mâinilor în apropierea corpului. Terapia promovează unitatea, toți oamenii de pe planetă sunt un „tot”, iar nimeni nu este mai presus decât celălalt.

Așadar, având acces la o astfel de cunoaștere a decis că este nedrept față de ceilalți să judece, dând amenzi sau să facă „ordine” printre oameni. De asemenea, Viorel Teacă va lua în curând titlul de maestru în Reiki.

Polițistul Viorel Teacă se bucură de libertate

Viorel Teacă a mărturisit în cadrul unui live pe TikTok că se bucură de libertate. Acesta a precizat că Dumnezeu a oferit fiecărui om unicitate, dar și darul cel mai valoros și anume liberul arbitru, lucru pe care el nu l-a avut în meseria sa de polițist.

„Fiecare om este născut de divinitate în felul lui și avem ca și caracteristică unicitatea, polițistul nu e superior, medicul nu este superior, niciunul nu este superior celuilalt, toți suntem unici. Și Dumnezeu ne-a dat pe lângă unicitate, darul cel mai de preț, liber arbitrul. Numai că eu nu am putut să fiu liber arbitru până în momentul de față când am luat decizia pe care o îmbrățișez cu drag. Acum că am libertatea, știți cum e, nici măcar nu știu ce să fac cu ea, așa că doar mă bucur de prezent, nu mă gândesc ce va fi în viitor, nu mai am treabă de trecut, mă străduiesc și mă bucur de fiecare secundă petrecută în prezent” a spus Viorel Teacă în cadrul live-ului.

Viorel Teacă a dezvăluit motivul retragerii din Poliție [Sursa foto: Facebook]