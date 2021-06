Viorica de la Clejani, la capătul puterilor! „Fulgy nu mai e copilul meu”. Ce mărturisiri a făcut artista

Viorica de la Clejani [Sursa foto: Captură ] 19:51, iun 10, 2021 Autor: Madalina Kovacs

O vorbă veche din popor spune așa: „Numai mamă să nu fii”! Ei bine, de când a izbucnit scandalul care îl are în prin-plan pe Fulgy, prins sub influența substanțelor interzise și care în decursul ultimelor zile a amenințat cu moartea mai multe personalități din lumea

mondenă, Viorica de la Clejani suferă enorm.

Viorica de la Clejani a avut o cădere nervoasă: „ Fulgy a răspuns jagardelelor și mediocrilor”

Artista a declarat că fiul ei va înceta acest comportament abia după ce-și va găsi aleasa inimii. Viorica de la Clejani s-a dat exemplu chiar pe ea. Se pare că Ioniță era destul de mămos atunci când l-a cunoscut, iar după ce a intervenit ea, lucrurile s-au schimbat, iar el este unul dintre cei mai de succes artiști de muzică lăutărească din România. De asemenea, ea spune că suferă să-l vadă așa și ca orice mamă, își dorește ca fiul ei să o ia pe drumul cel bun și să ajungă bine. Viorica de la Clejani a mai adăugat că ea și-a făcut datoria de părinte și și-a crescut copiii cum a crezut mai bine și le-a oferit o educație de care mulți, poate, nu au parte.

„ Fulgy a răspuns jagardelelor și mediocrilor. Să le fie țărâna ușoară! E o dușmănie virală acum, se ceartă care e mai frumoasă, mai deșteaptă! O să cunoască o fată să-l potolească, cum l-am potolit și eu pe Ioniță. Ioniță era prea moleșit, era după fusta lui mă-sa. L-am scuturat nițel și uite ce om e. Eu nu am nici o vină ca părinte, i-am dus la școli, la meditații. Mi-am oprit cariera ca să-i alăptez! După 18 ani, Fulgy nu mai e copilul meu! Primesc mesaje de condoleanțe că îmi pare rău s-a dus! La un an și patru luni, Fulgy a fost opărit cu ceai fierbinte! Vreau să-l îndrept, să-l aduc pe calea cea bună, să se însoare, să facă copii. Nu am cum să mă mai apropii eu de Fulgy acum, pentru că s-a făcut mare, are alte persoane lângă el”, a declarat Viorica de la Clejani la un post de televiziune.

Viorica și Ioniță de la Clejani s-au săturat de tsrategia de promovare a lui Fulgy: „N u suntem în America și tu nu ești Snopp Doog”

Cei doi au motivat acțiunile recente ale fiului lor ca fiind doar o strategie de a se promova în România, însă s-au săturat să-l vadă pe Fulgy în astfel de ipostaze pe rețelele de socializare. Artiștii spun că nu pot să controleze situația pentru că fiul lor vrea doar faimă pe internet în aceste momente și este dispus să facă orice pentru a o obține.

„E foarte delicată situația. El a avut strategia lui, dar strategia merge până la un punct. Sunt niște lucruri pe care nu le faci, nu suntem în America și tu nu ești Snopp Doog. Cum dracului să controlăm noi ca părinți situația când cele mai importante la momentul ăsta sunt like-urile, vizualizările, toate tâmpeniile astea! Fulgy este foarte sensibil.

S-au întâmplat lucrurile astea pentru că nu a știut să-și gestioneze emoțiile. Nici Fulgy și nici Marga nu sunt pregătiți pentru western-ul sălbatic din București. Acești copii au greșit, dar noi ne ocupăm de ei și de lege. Îmi cer scuze dacă Fulgy în live-urile lui a pronunțat câteva nume, nu vreau să vă supărați pe el. Haideți să ne ocupăm de el”, au mai spus cei doi.