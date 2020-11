Viviana Mănțoiu nu l-a uitat! Ce a pregătit pentru pomana de un an a lui Cornel Galeș

Cornel Gales, pe vremea cand se distra alaturi de Viviana si Sasha Mantoiu

Acum însă, tot Viviana Mănțoiu este cea care a pus la punct pomana de un an a regretatului impresar, ea luând decizia să împartă pachete, la cimitir.

”Mama este plecată din țară, mă voi ocupa eu de tot ce trebuie, așa cum mi-a trasat ea indicațiile”, ne-a spus, în exclusivitate, Sasha Mănțoiu, fiica Vivianei. ”Am organizat o pomană, va avea loc pe 28 noiembrie, am invitat la ea pe toți apropiații și vom împărți câteva pachete. Fiind post, am decis să respectăm tradiția, dar să împărțim mâncărurile sale favorite. Am pregătit pachete cu sarmale de post, cu mămăliguță, colaci, colivă... Vom vedea dacă ne dă voie preotul, atunci vom pune și o sticlă de vin, pentru că așa i-ar fi plăcut lui”, ne-a mai spus Sasha Mănțoiu.

Sasha Mantoiu se ocupa de pomana lui Cornel Gales

În alta ordine de idei, ne-a recunoscut fiica Vivianei, Sasha, lipsa lui Cornel se simte din plin. ”Cornel era un tip care era tot timpul vesel, era optimist. Îmi lipsește foarte mult felul lui de a fi, ne înțelegeam de minune. Era plin de viață și îmi dădea, adeseori, și sfaturi bune, ne înțelegeam foarte bine. Chiar îmi pare rău că nu îl mai am prin preajmă”, ne-a mai spus, în exclusivitate, Sasha Mănțoiu, fiica Vivianei. De aceea, recunoaște ea, atunci când mama sa, plecată din țară, i-a propus să se ocupe de pomana de un an al lui Cornel Galeș, Sasha nici nu a stat pe gânduri când a acceptat. ”E normal să mă implic pentru pomana lui Cornel, el a fost tot timpul lângă mine când am avut nevoie. Măcar atât să pot face pentru el, acum că nu mai este”, ne-a mai spus Sasha Mănțoiu.

Cornel Gales si Viviana au avut o relatie serioasa dupa ce impresarul a trecut prin decesul Ilenei Ciuculete

Viviana Mănțoiu a rezolvat repatrierea trupului neînsuflețit al lui Cornel Galeș

Anul, trecut, la începutul lunii decembrie, sicriul care adăpostea trupul neînsuflețit al lui Cornel Galeș– din zinc, acoperit cu o rășină specială care să îi dea forma unuia obișnuit - a sosit din Spania cu un avion de linie, scos prin subsol și transportat spre dric cu o motostivuitoare. Viviana, fosta parteneră de viață a lui Cornel Galeș se ocupase de toate formalitățile necesare aducerii trupului în țară, dar și de cele necesare preluării de la aeroport de către firma de pompe funebre.

Cornel Galeș a murit într-un accident de mașină, în Spania

Ziua de 30 noiembrie a fost cea în care Cornel Galeș a încetat din viață într-un cumplit accident de circulație. Vestea că acesta a murit într-un accident de mașină, într-un orășel de lângă Valencia, i-a luat pe toți prin surprindere, de tragedie aflându-se abia a doua zi, pe 1 decembrie, iar incertitudinea producerii tragediei a durat câteva ore, până când, într-un final, au venit tristele confirmări. "Din păcate, s-a confirmat. Nu sunt prea multe de zis, nici nu știu ce să zic. Dumnezeu sa îl odihnească...", ne-a spus, pe atunci, Viviana Mănțoiu, vestea tristă că a murit Cornel Galeș fiind astfel devenită realitate.