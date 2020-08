In articol:

Imagini incredibile de la mormântul lui Cornel Galeș!

Rudele și apropiații lui Cornel Galeș s-au adunat la mormântul impresarului decedat anul trecut, în decembrie, într-un tragic accident de mașină petrecut în Spania. Cei prezenți și-au amintit cu drag de impresarul înmormântat lângă scumpa lui soție, marea cântăreață de muzică populară, Ileana Ciuculete.

“Trist! Astăzi s-au împlinit 9 luni de la moartea tragică a lui Cornel Gales! Odihnă veșnică!”, a scris, mâhnită, Doina Buni, nașa de cununie a cuplului Cornel Gales - Ileana Ciuculete, cea care, în fatidica zi de început de decembrie, a anunțat teribila veste a dispariției impresarului. La ceremonia de pomenire de la Cimitirul Străulești 2 au participat numeroase persoane apopiate lui Galeș, printre care si Silviu Lepădat, și el impresar ai apropiat al familiei. Cornel Galeș a încetat din viață anul trecut, pe 1 decembrie. Teribila veste s-a aflat prin intermediul Doinei Buni, nașa de cununie a lui Cornel, care a scris pe facebook o postare tulburătoare: “Am primit telefon de la un agent de circulație din Spania. Cornel Galeș a avut un accident și e mort!”. Au fost clipe de coșmar în care toți apropiații încercau cu disperare să afle mai multe, să infirme zvonul. Din păcate, zvonul teribil a fost confirmat putin mai tarziu de Viviana, partenera lui Gales: “Din păcate, s-a confirmat. Nu sunt prea multe de zis, nici nu știu de să zic. Dumnezeu sa îl odihnească!”

După ce s-au mai liniștit lucrurile și detalii legate de tragicul accident au început să apară, Doina a explicat pe îndelete ce s-a întâmplat în accidentul din Spania: „Erau trei în mașină, Cornel la volan. Nu avea centură, cineva a intrat în ei și el a murit. Am vorbit cu unul dintre cei care erau în mașină, era în stare de șoc și abia înțelegeam ce spune. Ne-au dat și număr de cadavru, am rugat pe cineva care știe spaniolă să sune acolo. Cadavrul există, dar nu vor să ne dea detalii pentru că nu îi lasă legea, nu suntem rude apropiate. Dar el nu mai are pe nimeni pe lumea asta, nu știu ce să mai zic…”.

Ulterior, Viviana s-a ocupat de aducerea în țară a trupului neînsuflețit al lui Cornel Galeș și de funeraliile acestuia.

Impresarul Silviu Lepadat (ochelari) și Doina Buni

Prietenii au acoperit cu flori mormântul lui Cornel Galeș, de ziua acestuia: „Trebuia să-ți spunem "La mulți ani", acum noi îți spunem "Dumnezeu să te odihnească în pace”

Mormântul lui Cornel Galeș a fost acoperit cu flori de apropiații care au venit la cimitirul Străulești 2, acolo unde acesta odihnește alături de Ileana Ciuculete. Coșuri și ghivece au fost așezate pe lespedea de marmură de amicii veniți la locul de veci pe 25 iunie, ziua în care Galeș ar fi împlinit 61 de ani. (Citeste si: Sasha, fiica fostei iubite a lui Cornel Galeș, vrea să îi îndeplinească ultima dorință: ”Cornel îmi tot zicea să mă duc la Puterea Dragostei”)

“Ne-ai lasat in suflet lacrimi si durere prieten drag! Dormi in pace!!...Odihna veșnica! Dumnezeu sa te aibă in paza Sa! Azi era ziua ta de naștere ... te ai dus prea devreme intr o lume poate mai buna...Azi trebuia să-ți spunem la mulți ani prieten drag! Dar din pacate acum noi îți spunem decât Dumnezeu să te odihnească în pace suflet bun alături de iubirea ta Zânica”, au postat amicii lui Galeș.

