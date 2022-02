Viviana Sposub a purtat doliu în marea finală „Bravo, ai stil! Celebrities”! „Am un necaz în familie” Vedeta a pierdut o persoană foarte dragă EXCLUSIV

In articol:

Viviana Sposub a fost una dintre cele mai apreciate și iubite concurente din sezonul 7 al emisiunii fenomen de pe Kanal D „Bravo, ai stil! Celebrities”. Deși nu a debutat în emisiune încă de la început, ea a luptat cot la cot cu rivalele ei pentru a le ajunge din urmă, iar evoluția ei a fost una de-a dreptul uimitoare.

Ea a fost una dintre concurentele care s-au bătut pentru marele premiu al show-ului vestimentar.

A ajuns în marea finală, însă puțini știu că nu doar emoțiile competiției o apăsau, ci și o mare durere. Se pare că o tragedie a vut loc chiar înainte de ultima ediție a emisiunii. Vizibil afectată, Viviana Sposub a povestit în exclusivitate pentru WOWbiz.ro că bunicul ei a murit cu foarte puțin timp înainte de marea finală „Bravo, ai stil! Celebrities”, iar asta pur și simplu a dărâmat-o. Cu greu a reușit să se concentreze la competiție, însă a dat tot ce a avut mai bun.

Imediat după ce Ilinca Vandici a anunțat câștigătoarea, tânăra alături de George Burcea au plecat la Botoșani, pentru a fi alături de familie în momentele grele.

„Mă simt bine, încă nu îmi dau seama ce mi se întâmplă, nu realizez că s-a terminat „Bravo, ai stil”, în continuare am rămas în febra aia. Trec printr-o perioadă nu tocmai fericită din punct de vedere al familiei, avem un necaz în familie și toată atenția s-a dus spre treaba asta, dar încerc să mă mențin pozitivă(...)

Nu am fost invitată (n.r. la petrecerea la care concurentele au fost după finală), ca să vă spun. Mi-am dorit să fiu cu familia. După ce s-a terminat, eu am plecat cu George și Adina.

Eu am mai spus, nu trebuie să fim prietene. Eu am plecat, am vrut să fiu alături de mama și sora mea. După am aflat că a murit bunicul meu înainte de finală, după am plecat la Botoșani și m-am rupt de toată nebunia asta cu Bravo, ai stil”, a spus Viviana Sposub în exclusivitate pentru WOWbiz.ro.

Viviana Sposub [Sursa foto: Captură video ]

Viviana Sposub nu se aștepta să ajungă atât de departe în competiție

Nu a reușit să cîștige marele premiu, dar s-a clasat pe locul al doilea, iar evoluția ei vestimentară este de aplaudat și nu o spunem numai noi, ci și cei trei jurați. Vedeta a povestit că nu s-a așteptpt nicio secundă la acest deznădământ, ba din contră, credea că va fi doar o experiență care se va termina rapid. Viviana Sposub spune că „Bravo, ai stil! Celebrities” a schimbat-o complet nu doar din punct de vedere stilistic, ci și din punct de vedere al caracterului.

„Mă bucur că am ajuns în finală. Eram foarte emoționată când am intrat în competiție și am crezut că o să stau câteva săptămâni. Și când m-a prins febra...am zis că nu mă las.

Pentru mine, BAS înseamnă cel mai frumos în care am fost implicată pentru că am avut ocazia să mă las văzută în toate felurile posibile. Am cântat, am dansat, am prezentat tot felul de ținute, pe care, poate, nu le-aș fi purtat înainte. Am avut șansa, prin intermediul acestei emisiuni, să arăt mai multe talente.

Din punct de vedere stilistic, putem observa câteva mici ajustări la mine. Deși eram pasionată de modă, nu eram atât de focusată, dar m-a schimbat și pe mine ca femeie. Consider că toate conflictele pe care le-am avut în emisiune m-au ajutat să-mi conturez o personalitate mai calmă. Erau momente în care simțeam că o să clachez, nu a fost doar stresul după haine, aveam și teama că ajung în platou și se isca o discuție în contradictoriu”, a mai dezvăluit fosta concurentă de la „Bravo, ai stil! Celebrieties”.

Ținuta purtată de Viviana Sposub în marea finală Bravo, ai stil! Celebrities [Sursa foto: Instagram]