Viviana Sposub, atac de panică

Viviana Sposub s-a confruntat cu momente grele în perioada pe care a petrecut-o în emisiunea unde a avut parte de sărutul cu George Burcea. Pe lângă clipele frumoase perecute cu fostul soț al Andreei Bălan, Viviana a trăit chiar și un atac de panică: făcând parte din echipa bandiților, ce locuiau într-o casă improvizată, din cauza ploii torențiale și a mucegaiului format, Viviana Sposub s-a simțit claustrofobă, fapt ce a dus ulterior la un atac de panică.

In articol:

"Mă simt închisă, înţelegi, în locul ăsta. Îmi vine să ies afară, n-am aer. Nu pot să îmi mişc degetele", a spus Viviana, în timpul atacului de panică..

Cel care a chemat echipa medicală a fost Gabriel Toader, care i-a stat alături și a făcut tot posibilul pentru a o face să se simtă măcar puțin mai bine: „Trimiteţi repede medicul, vă rog, că se sufocă Viviana, are un atac de panică", a fost strigătul de ajutor al lui Gabriel. "Calmează-te, gândeşte-te că eşti la tine acasă", a continuat concurentul.

După intervenția echipajului medical Viviana și-a revenit, trecând peste atacul de panică sau oricare alt incomfort pe care-l resimțea.

Citeste si: Carmen de la Sălciua și Jador formează cel mai nou cuplu din showbiz?! ”Sper ca lumea să...” - evz.ro

Viviana Sposub, acasă la George Burcea, alături de fiicele lui

George Burcea tocmai a postat o fotografie pe InstaStorie cu o farfurie de chiftele, iar la ascurt timp Viviana Sposub a publicat exact aceeași mâncare, tot pe Instagram.

Imaginile au fost postate pe parcursul zilei de sâmbătă, 3 octombrie, iar cu câteva ore înainte, tot pe InstaStories apăreau și ele două fetițe ale fostului cuplu Andreea Bălan și George Burcea! Se pare că George Burcea le-a pregătit gogoși micuțelor, iar la o distanță de câteva ore, Viviana Sposub a postat „pârjoalele”: putem deduce, astfel, că bruneta le-a cunoscut pe fiicele lui George?

"Noi nu am vorbit despre lucrurile astea, despre sentimente, iar asta mi se pare foarte tare. Îmi place foarte mult de Viviana, dar cum am spus şi la început, eu mai am nişte chestii de rezolvat acasă. Abia apoi vom vedea dacă se poate naşte ceva frumos între noi. Ea nu este o fată de rănit, de care să îţi baţi joc, trebuie să o aperi, să o iubeşti. Când voi ieşi din concurs, pe lângă copii şi mama, Viviana va fi printre primele persoane pe care le voi căuta”, au fost cuvintele lui George Burcea, la plecarea din emisiune.