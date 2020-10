Viviana Sposub s-a mutat cu George Burcea? Semnul care-i dă de gol

George Burcea și Viviana Sposub

De mai bine de șapte luni, scandalul apărut în urma divorțului dintre Andreea Bălan și George Burcea continuă să ia amploare Lăsând la o parte atacurile indirecte dintre cei doi foști iubiți, amintim că blondina este acum într-o relație cu Tiberi Argint (deja de mai bine de 3 luni), iar George Burcea tocmai a fost surpins la malul mării alături de Viviana Sposub, însă nu numai!

Putem crede deja că cei doi s-au mutat împreună! George Burcea tocmai a postat o fotografie pe InstaStorie cu o farfurie de chiftele, iar la ascurt timp Viviana Sposub a publicat exact aceeași mâncare, tot pe Instagram.

Viviana Sposub, acasă la George Burcea, alături de fiicele lui

Imaginile au fost postate pe parcursul zilei de sâmbătă, 3 octombrie, iar cu câteva ore înainte, tot pe InstaStories apăreau și ele două fetițe ale fostului cuplu Andreea Bălan și George Burcea! Se pare că George Burcea le-a pregătit gogoși micuțelor, iar la o distanță de câteva ore, Viviana Sposub a postat „pârjoalele”: putem deduce, astfel, că bruneta le-a cunoscut pe fiicele lui George?

George Burcea, despre Viviana Sposub: „Va fi printre primele persoane”

George Burcea tocmai și-a dezvăluit sentimentele pentru Viviana Sposub, exact la plecare din show, după ce la final, cei doi s-au îmbrăţişat şi s-au pupat.

"Noi nu am vorbit despre lucrurile astea, despre sentimente, iar asta mi se pare foarte tare. Îmi place foarte mult de Viviana, dar cum am spus şi la început, eu mai am nişte chestii de rezolvat acasă. Abia apoi vom vedea dacă se poate naşte ceva frumos între noi. Ea nu este o fată de rănit, de care să îţi baţi joc, trebuie să o aperi, să o iubeşti. Când voi ieşi din concurs, pe lângă copii şi mama, Viviana va fi printre primele persoane pe care le voi căuta”, a spus George Burcea.

