Viviana Sposub s-a mutat în casă nouă fără George Burcea?! Ce a postat iubita actorului pe paginile de socializare: „Sincer, nu mă deranjează”

La scurt timp după ziua ei de naștere, Viviana Sposub a împărtășit cu fanii ei că s-a mutat într-un nou apartament. Prezentatoarea tv a făcut un tur al noii locuințe, însă fanii au observat imediat că George Burcea, iubitul Vivianei, lipsește din peisaj.

Viviana și-a cumpărat un nou apartament

Viviana s-a mutat acum scurt timp și a ținut neapărat să împărtășească această schimbare cu fanii ei din online. Fosta asistentă tv a făcut și un tur al apartamentului și a prezentat fiecare detaliu de decor, însă cel mai important „detaliu” și anume iubitul ei, George Burcea a lipsit din peisaj. Internauții au observat imediat acest aspect și întrebările nu au încetat să apară, iar Viviana nu a răspuns la nici un comentariu privind relația lor.

„M-am mutat într-un nou apartament și facem turul! În bucătărie este cu roz și cu mov, exact așa cum este în tot apartamentul. Holul, cu această balerină superbă (n.r. – o pictură). Primul dormitor care este mov.

Iubesc să am plante în casă pentru că aduc prosperitate. Și abia aștept să am grijă de noii mei prieteni. Acesta este al doilea dormitor. Apartamentul nu dispune de living, dar pe mine, sincer, nu mă deranjează. Mă bucur că am foarte multe spații de depozitare', a spus Viviana în timpul prezentării casei.

Cum s-au cunoscut Viviana și George

Viviana Sposub formează un cuplu cu George Burcea, fostul soț al Andreei Bălan de mai bine de doi ani. Cei doi s-au cunoscut pe platourile de filmare ale unei emisiuni iar din acea clipă sunt nedespărțiți. Viviana și George sunt din același oraș dar nu s-au întâlnit niciodată pentru că diferența de vârstă dintre ei este destul de mare și anume nouă ani.

„Prima dată când ne-am întâlnit a fost pe platourile de filmare și de atunci suntem de nedespărțit. Întâmplarea face că da, suntem din același oraș, am frecventat aceleași locuri, doar că între noi există și diferența de vârstă, aveam alte cercuri de prieteni. Tu când veneai la cluburi pe lângă blocul meu, eu eram mică, mă jucam în nisip”, a povestit, pentru Unica.ro, Viviana Sposub.