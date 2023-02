Vizita neașteptată pe care a primit-o Oana Roman, după despărțirea de Marius Elisei! Vedeta este în culmea fericirii: „Am povestit ca pe vremuri. A fost minunat”

In articol:

Oana Roman a trecut prin momente dificile în ultimele săptămâni, după ce a anunțat separarea de fostul ei soț, Marius Elisei. Vedeta s-a simțit epuizată și avea senzația că cedează, având prea multe sarcinii de îndeplinit, în calitate de mamă singură.

Oana Roman, vizită plăcută din partea unei persoane apropiate sufletului său

Cu toate acestea, fiica lui Petre Roman a reușit să respire liniștită în momentul în care a primit o vizită plăcută. Iată despre cine este vorba!

Oana Roman a trecut prin cele mai grele momente în ultima perioadă, întrucât s-a despărțit de tatăl fetiței ei. Cei doi formau o relație de mai bine de 10 ani, însă din cauza neînțelegerilor au decis să meargă pe drumuri separate. Vedeta a încercat să comunice mai mult și să se întâlnească cu prietenii pentru a uita de clipele triste de acasă.

Recent, Oana Roman a postat pe rețelele de socializare o fotografie cu ea și cu o persoană foarte apropiată sufletului ei, spunând că a primit cea mai frumoasă surpriză. Tatăl vedetei a venit în vizită, iar frumoasa brunetă a fost extrem de fericită.

„ A fost tata în vizită. Am povestit ca pe vremuri. A fost minunat.”, a transmis Oana Roman, pe rețelele de socializare.

Oana Roman și-a recăpătat fericirea

Deși ultima perioadă a fost extrem de dificilă pentru Oana Roman, vedeta a încercat să își facă ordine în viață și a început să se simtă mai fericită. A trecut prin multe clipe grele, mai ales după ce s-a despărțit de fostul soț și a rămas o mamă singură, care trebuie să se ocupe de copil, de casă, de afacere, dar și de mama sa, care este bolnavă. Cu toate acestea, Oana Roman a decis că nu mai trebuie să își plângă de milă și să se iubească așa cum este ea.

” Orice moment în care putem zâmbi sincer este o victorie! Eu sunt recunoscătoare pentru fiecare clipă de bucurie, pentru fiecare răsărit, pentru fiecare zâmbet de copil, pentru fiecare moment în care primesc sau ofer iubire, pentru fiecare zi în care sunt sănătoasă. Restul e vânt. Am dus lupte multe și grele în viata asta, dar nu am uitat niciodată sa zâmbesc și sa fiu recunoscătoare. Mulțumesc că am avut puterea să nu mă schimbe răul și sa rămân eu însămi, fidelă mie și convingerilor mele. Nu m-am aplecat și nu m-a doborât nimic până acum tocmai pentru ca eu am știut mereu exact cine sunt! Nu contează ce cred alții, contează ce știi tu despre tine. Atât!”, a scris Oana Roman, pe rețelele de socializare.