Vlad Gherman, gest neașteptat la două luni după despărțirea de Cristina Ciobănașu! Internauții au rămas impresionați

In articol:

Au trecut două luni de când Vlad Gherman și Cristina Ciobănașu și-au spus „adio”. După o relație de nouă ani, cei doi actori au decis să meargă pe drumuri separate. Deși nu mai formează un cuplu, fanii celor doi încă speră la o posibilă împăcare.

În continuare, Cristina Ciobănașu și Vlad Gherman, petrec foarte mult timp împreună, fiind colegi de platou în cadrul serialului „Adela”.

Citeste si: Vlad Gherman, dezvăluiri cu ochii în lacrimi! Motivul pentru care a vărsat lacrimi pe Internet: ”Dacă aș putea să mai am o șansă”

În urmă cu câteva ore, cunoscutul actor și-a surprins fanii din mediul online prin intermediul unui gest copleșitor. Mai exact, Vlad Gherman a publicat o imagine pe contul său de Instagram. În poză putem observa că alături de actor se află atât Cristina Ciobănașu, cât și ceilalți colegi de platou de la filmările serialului „Fructul Oprit”. La vederea fotografiei, internauții au rămas impresionați de gestul acestuia. Ei bine, în perioada respectivă, relația celor doi îndrăgostiți mergea perfect.

Citeste si: Ce avere avea Nelu Ploieșteanu? Cui îi rămân toţi banii artistului care a murit- bzi.ro

Vlad Gherman a postat o fotografie de la filmările serialului Fructul Oprit[Sursa foto: Instagram]

Vlad Gherman și Cristina Ciobănașu, primele declarații după ce s-au despărțit

Anunțul despărțirii a fost un adevărat șoc în showbiz-ul românesc. După ce au realizat că sunt diferiți, Cristina Ciobănașu și Vlad Gherman au decis de comun acord să meargă pe drumuri separate. Celebrii actori le-au transmis fanilor că au trăit cea mai frumoasă poveste de iubire.

Vlad Gherman și Cristina Ciobănașu[Sursa foto: Facebook]

Citeste si: Cristina Ciobănașu a apărut într-o rochie albă, la scurt timp după despărțirea de Vlad Gherman! Imaginea de senzație cu cei doi

„Toate momentele pe care le-am trăit au fost extrem de frumoase. Au fost 9 ani în care am trăit cât poate trăiesc alții într-o viață, doar că există momente, pentru că așa e în viață, nu e numai lapte și miere. Am avut și momente grele prin care am trecut, pe care am preferat să le ținem pentru noi și am lăsat să se vadă doar părțile bune, fericite și multă iubire, ceea ce a și fost”.