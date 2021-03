In articol:

Cristina Ciobănașu a apărut într-o rochie albă alături de fostul ei iubit, Vlad Gherman. Ce se întâmplă între cei doi, de fapt, la momentul actual?! Imaginea a surprins pe toată lumea!

Cristina Ciobănașu, în rochie albă, alături de Vlad Gherman

Nici nu a trecut o lună de la despărțire, că Vlad Gherman și Cristina Ciobănașu au surprins pe toată lumea cu ultima fotografie postată.

În urmă cu scurt timp, cunoscuta actriță a postat o imagine pe rețelele sociale, în care este îmbrăcată într-o rochie albă, alături de fostul ei iubit, Vlad, care ține în mână un buchet de flori. Totuși, se pare că nu ar fi vorba despre o împăcare între cei doi ariști, ci doar o colaboare din punct de vedere profesional, ținânt cont de faptul că au rămas prieteni.

Citeste si: O nouă lovitură pentru Vlad Gherman! Actorul se confruntă cu probleme serioase de sănătate: "Sunt tare încordat..."

Totuși, în ciuda faptului că au decis să meargă de drumuri diferite de mai bine de nouă ani, Vlad Gherman recunoaște faptul că relația dintre ei va fi una strânsă. Pentru el, Cristina este un om extrem de special, o fire sensibilă, puternică și curajoasă. Actorul continuă și susține faptul că nu o să înceteze vreo secundă să o iubească.

Citeste si: Previziuni sumbre ale Babei Vanga. Ce se va întâmpla în curând- bzi.ro

Cristina Ciobănașu a apărut într-o rochie albă, la scurt timp după despărțirea de Vlad Gherman! Imaginea de senzație cu cei doi[Sursa foto: Instagram]

”Chiar ne-am dorit să funcţioneze, pentru că ştiam ce avem lângă noi. De multe ori am renunțat la dorințele noastre doar ca să funcționeze relația (nu e un lucru sănătos, dar am încercat). Am făcut sacrificii, compromisuri în egală măsură. Cristina este în continuare pentru mine cea mai specială persoană. O fire sensibilă, un om blând și altruist, o persoană puternică și curajoasă. Nu cred că voi înceta vreodată să o iubesc – indiferent de tipul de iubire pe care i-o port.”, a declarat Vlad Gherman, potrivit viva.ro.

Cu toate acestea, Vlad recunoaște faptul că a fost extrem de afectat de această decizie și a ajuns să slăbească extrem de mult după despărțire.

Citeste si: Vlad Gherman, cu gândul la fosta iubită! Ce imagine a postat actorul cu Cristina Ciobănașu

”Am slăbit 7 kilograme. La blocul din spatele meu stă sora mea. La ea stau de două săptămâni. Mă rog, sunt puțin cu cortul, adică stau și la ea, am stat și pe la vărul meu. Este o experiență interesantă sincer și extrem de benefică pentru mine. Ai nevoie de oameni care să fie lângă tine. Ai nevoie de oameni care să-ți ridice puțin moralul și care să te ajute puțin mai ușor peste perioada asta , a declarat Vlad Gherman pe canalul său de YouTube.