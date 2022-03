Vlad Gherman și Oana Moșneagu, decizie neașteptată. Nimeni nu credea că se va întâmpla atât de repede: „Ne-am asumat”

In articol:

Vlad Gherman și Oana Moșneagu au făcut pasul cel mare de a se muta împreună după doar câteva luni de relație. Cei doi petrec foarte mult timp împreună atât în timpul filmărilor, cât și în timpul liber, așa că au ajuns la concluzia că cea mai bună soluție pe care o au este să se mute împreună.

În cadrul unui vlog, Vlad Gherman le-a povestit fanilor săi cum a ajuns să se mute cu Oana Moșneagu și de ce au făcut acest pas acum. De asemenea, actorul a făcut și unele modificări în apartamentul său odată cu mutarea iubitei sale și pare că totul este perfect pentru ei în aceste momente.

Vlad Gherman și Oana Moșneagu s-au mutat împreună

Cei doi se înțeleg de minune și deja au făcut primul pas foarte important din viața lor, și anume acela de a se muta împreună. Acum vor împărți și casa, nu doar platourile de filmare.

Foarte entuziasmați de noua schimbare, Vlad Gherman și Oana Moșneagu au adus mobilă nouă în apartament pentru a avea mai mult spațiu de depozitare, inclusiv încă un dulap, pentru ca actrița să aibă loc să-și țină toate hainele. Cei doi sunt foarte fericiți și, de acum, viața lor se va schimba în mod radical, pentru că fiecare clipă din viața lor o vor petrece împreună de acum.

Vlad Gherman [Sursa foto: Instagram]

„Oana se mută aici. Ea stătea în chirie, eu stau în chirie, dar pentru că petreceam foarte mult timp împreună, am zis să facem pasul ăsta, care, într-adevăr, e un pas important pentru relația noastră, e un pas important pentru orice relație și pentru că ne-am asumat drumul ăsta pe care am pornit împreună, am zis hai să ne mutăm. Am ales să rămânem la mine pentru că ne place și mai mult apartamentul ăsta, e foarte cozy e foarte primitor și e mult mai aproape de zona în care filmăm noi. Am zis hai să rămânem la mine.

În primul rând, cea mai mare modificare, în caz că întrebați, este faptul că în zona în care aveam masă am pus un dulap, un șifonier tocmai pentru că Oana deja a început să mă dea afară din propriul șifonier și am zis, ok, am înțeles, ai nevoie de spațiu pentru haine, se rezolvă”, a spus Vlad Gherman.