Vlăduța Lupău a vorbit despre diagnosticul pus de medici! Anunțul făcut la scurt timp după ce a ieșit din spital: „Merg săptămâna viitoare la Paris și sper să am un tratament nou”

Vlăduța Lupău trece printr-o perioadă mai dificilă din cauza problemelor de sănătate de care suferă deja de ani buni și care nu par să îi dea pace. Vedeta a vizitat o mulțime de specialiști din țară, însă nimeni nu o poate ajuta în acest sens, așa că interpreta de muzică de petrecere a decis să meargă încă o dată la Paris pentru noi investigații și speră să i se

Vlăduța Lupău, noi analize la Paris

dea și un tratament nou.

Vlăduța Lupău menține o legătură cu urmăritorii săi și îi ține la curent cu tot ce se petrece în viața sa, indiferent că sunt vești bune sau mai puțin bune. Artista le-a transmis de data asta fanilor că urmează să plece la Paris pentru noi investigații, deoarece tusea cu care se confruntă de ani buni a revenit. Nu e prima dată când artista cere o părere în străinătate, Paris fiind și orașul în care medicii i-au pus un diagnostic corect în urmă cu doi ani.

Vedeta este extrem de supărată că a cheltuit foarte mulți bani în zadar, iar medicii din România au diagnosticat-o greșit de-a lungul anilor, cu astm sau alergii, diagnostice care s-au dovedit a fi greșite. De asemenea, nici tratamentele prescrise în țară nu au dat roade, medicamentele calmându-i tusea doar pe termen scurt.

“Tusea mea… am descoperit acum doi ani la Dr. din Paris (cine mă urmărește de mult știe) este cauzată de refluxul gastroesofagian. De ani de zile tot încerc să îi dau de cap și am reușit doar pe termen scurt cu anumite pastile.

Nu merge cu Astha15, siropuri, lapte de măgăriță sau etc. Cu nimic de răceală sau pentru plămâni și astm. M-au prostit ani buni medicii din România că am astm sau alergii și am cheltuit zeci de milioane degeaba. Câțiva care mă urmăriți mi-ați zis că și voi sunteți în situația mea sau cunoscuții voștri. Merg săptămâna viitoare iar la Paris și sper să am un tratament nou”, a transmis Vlăduța Lupău pe pagina sa de Instagram.

Vlăduța Lupău a ajuns la spital în urmă cu câteva zile

Cu câteva zile în urmă, interpreta de muzică de petrecere mărturisea că a ajuns la spital pentru o investigație medicală, mai precis o endoscopie, despre care medicii au spus că este foarte importantă. Vedeta este deja la capătul puterilor și își face griji că nu va mai putea cânta dacă nu va găsi cât mai repede un tratament împotriva tusei.

„Nu prea e bună dimineața, am revenit să verific tusea mea care a revenit în forță și am venit să fac endoscopie. Este o procedură peste care nu putem trece, a zis doctorul. Dacă tușesc așa mai cântă mama”, a mărturisit vedeta, pe rețelele de socializare.

Vlăduța Lupău va merge la Paris pentru noi investigații [Sursa foto: Instagram]