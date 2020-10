Vlăduța Lupău a răbufnit după ce a fost acuzată că minte că are coronavirus: ”Nu caut faimă, am suficientă”

Vlăduța Lupău [Sursa foto: Instagram]

In articol:

Vlăduța Lupău a fost depistată pozitiv cu coronavirus, anunțul fiind făcut chiar de ea, ieri, pe rețelele de socializare. Artista stă în izolare pentru 14 zile, așa cum este procedura. Cântăreața spune că face parte din persoanele infectate cu COVID-19, care au forme ușoare ale bolii.

Citeste si: Vlăduța Lupău a fost confirmată cu Covid-19! În ce stare se află interpreta de muzică populară: „Am avut simptome specifice unei răceli”

Citeste si: Vlăduța Lupău, în panică după ce a acuzat simptome de COVID-19! ”Am făcut febră, au fost câteva zile în care nu m-am simțit bine”!

Vlăduța Lupău si iubitul ei[Sursa foto: Instagram]

Citeste si: Livian de la Puterea dragostei, mesaj tăios pentru Bianca: „ Nu ai cum să o faci femeie ușoară pe Nicoleta” - evz.ro

Citeste si: Carantină totală în România? Ce spune Raed Arafat - bzi.ro

”Dragii mei... vreau să vă spun că în urmă cu câteva zile am avut simptome specifice unei răceli, ca atare am luat decizia de a merge și a mă testa iar răspunsul din păcate a fost unul pozitiv. 🦠✅ Ei bine, momentan pot să spun că fac parte dintre cei care am contractat acest virus având forme ușoare care sper să rămână așa 🙏🏼

Timp de 14 zile, așa cum este protocolul voi sta în izolare.

Cu siguranță întrebarea voastră la fel ca și a mea este “De unde am contractat virusul?” ... nu știu nici eu, mai ales că nici nu am fost prezentă la niciun eveniment de când s-au interzis pe plan național.

Vă îndemn pe toți cei care credeți că aveți simptome de răceală, să vă faceți testul cât mai rapid pentru a nu răspândi mai departe acest virus. Vă doresc sănătate multă tuturor și să ne vedem cu bine! 😟🙏🏼”, a scris Vlăduța Lupău, pe pagina ei de Instagram.

Vlăduța Lupău[Sursa foto: Instagram]

Vlăduța Lupău, enervată la culme

Artista a fost foarte deranjată de persoanele care au acuzat-o că minte în privința coronavirusului. Așadar, la ceas de seară, cântăreața a explicat în mediul online cum stă treaba.

”Nu-i vrăjeajă! Sunt foarte supărată pe comentariile voastre răutăcioase, să-mi ziceți că eu caut faimă. Nu caut faimă, am suficientă! Sunt foarte dezamăgită, iar acei oameni o să primească block și nu mă interesează, sper să nu-mi mai asculte muzica, nu merită!”, a spus Vlăduța Lupău.