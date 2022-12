Vlăduța Lupău, noi probleme de sănătate, în prag de sărbători. Artista s-a fotografiat cu branula la mână

In articol:

Vlăduța Lupău a dat o veste nu prea bună fanilor săi, cu numai câteva ore în urmă. Artista și întreaga sa familie se confruntă că probleme de sănătate, așa că a decis că este momentul să ia măsuri pentru a scăpa cât mai repede de aceste neplăceri. Iată ce se întâmplă, de fapt, cu cântăreața, în prag de sărbători.

În ultima perioada, Vlăduța Lupău a ajuns în toate colțurile lumii pentru a-și încânta fanii cu piesele sale. Turneul a luat sfârșit în urmă cu câteva zile, așa că a ajuns acasă cu foarte mult dor în suflet de fiul ei, micuțul Iair. Din nefericire, artista nu se poate bucura așa cum se cuvine de perioada sărbătorilor de iarnă, pentru că a răcit. Nu doar ea este în această situație, ci întreaga sa familie, motiv pentru care a luat imediat măsuri pentru a se asigura că afecțiunea vor dispărea cât mai repede.

Vlăduța Lupău se confruntă cu probleme de sănătate

După ce a anunțat în mediul online că a răcit, alături de întreaga familie, artista le-a spus fanilor săi cum încearcă să se trateze. După ce s-a neglijat o vreme, cântăreața a reînceput să consume regulat vitamine și, în special, suc de cătină.

Pentru că oboseala din ultima vreme combinată cu răceala nu poate oferi decât o agravare a stării de sănătate, artista a decis să se revitalizeze cu un boost de vitamine, care să-i readucă energia.

„Nu știu, sper că sunteți sănătoși, la noi în familie toată lumea a răcit. Sper că nu le-am dat eu, mă rog, adică eu așa le zic, nu de la mine ați luat. În oraș am văzut foarte multă lume cu masca, am foarte mulți prieteni răciți, cred că este din nou o viroză, epidemie, habar n-am, aveți grijă de voi. La mine a fost nevoia de chestia asta ca să-mi dau seama că am renunțat la vitamine, la vitamina c în special și la sucurile cu cătină. Eu aveam un obicei, mă rog, mai mult Adi avea un obicei să consume în fiecare dimineață, eu am cam uitat, am lăsat-o așa, am zis sunt forță, sunt bine, am uitat, așa că mi-am început din nou cura cu sucurile de cătină”, a spus Vlăduța Lupău pe Instagram.