Vlăduța Lupău, pe ultima sută de metri cu sarcina! Artista este om de bază pe șantier: „Sunt omul șantierului”

In articol:

Vlăduța Lupău trăiește una dintre cele mai frumoase perioade din viața sa de până acum. Peste numai câteva săptămâni, viitoarea mămică va avea ocazia să-și țină în brațe bebelușul pentru prima dată. Așa că, în această perioadă, artista se ocupă de ultimele pregătiri pentru ca micuțul să fie așteptat așa cum se cuvine, iar casa să fie finalizată în întregime.

Nu, Vlăduța Lupău nu duce grija diverselor produse pentru bebeluși sau ale hăinuțelor pentru că de acest aspect se ocupă deja membrii familiei sale, așa cum chiar rea a relatat la un moment dat, nerăbdători fiind să-și țină în brațe noul membru al familiei mult așteptat. Acum cântăreața se ocupă de achiziționarea ultimelor materiale pentru construcție, pentru că încă mai sunt anumite detalii care nu au fost finalizate și care îi dau mari bătăi de cap cântăreței, fiind pe ultima sută de metri cu sarcina.

Vlăduța Lupău [Sursa foto: Instagram]

Citeste si: Carmen de la Sălciua este însărcinată? Declarația surprinzătoare a artistei: „S-a văzut putină burtică"- kfetele.ro

Citeste si: Vestea tristă a zilei despre Saveta Bogdan. Să ne rugăm pentru ea..- bzi.ro

Citeste si: „Două sarcini pierdute” Vlăduța Lupău, dezvăluiri dureroase despre boala cu care s-a confruntat! A vorbit pentru prima dată despre asta

Vlăduța Lupău, pregătiri intense pentru rolul de mămică

În această perioadă, Vlăduța Lupău nu se ocupă de ea și de emoțiile sale, așa cum ar face orice tânără mămică la început de drum în ceea ce privește statutul de mama, ci, mai degrabă, este un om de bază pe șantier, fiind foarte preocupată ca noua sa locuință să fie gata în timp util.

Citeste si: „Clar sarcina s-a pierdut” Vlăduța Lupău, vestea care a dărâmat-o! Abia aflase că e însărcinată din nou: „De ce mi se întâmplă mie asta?”

În acest sens, Vlăduța Lupău și-a luat liber și de pe rețelele de socializare, astfel încât să își dedice tot timpul acestui obiectiv. S-a confesat fanilor ei, spunându-le că se află în criză de timp și că întâmpină diferite dificultăți în ceea ce privește achiziționarea materialelor pe care ea și le dorește. A avut experiențe neplăcute în trecut, fiind nevoită să schimbe gresia pe care abia o pusese din cauza că nu era pe gustul ei, așa că acum își dorește să vadă cu ochii ei materialele înainte de a le comanda, pentru a

se asigura că totul este în ordine.

„Sunt omul șantierului. De câteva zile sunt în toate magazinele: de marmură, de quarț, de obiecte sanitare... Cine e în șantier așa ca noi știe că toate comenzile durează minim 8 săptămâni.(...) Eu chiar am încercat să le comand pe toate din timp, însă mai am câteva chestii rătăcite și rămase și mă enervează. Și până nu le văd cu ochii mei, nu îmi plac. Am pățit. Au venit, au montat gresia, nu mi-a plăcut, au venit și au dat-o jos. Am comandat alta.”, le-a mărturisit Vlăduța Lupău fanilor ei, într-un InstaStory.