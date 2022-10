Vlăduța Lupău, pusă în încurcătură după ce a născut. Cu ce problemă se confruntă artista: „Așa faceți și voi?”

In articol:

Foarte multe femei spun că viața lor a luat o turnură complet diferită după ce au dat naștere. Fie că au unul sau mai mulți copii, acestea simt din plin impactul pe care noul venit pe lume îl are asupra modului în care acestea își trăiesc viața.

Este și cazul Vlăduței Lupău care, de când l-a născut pe micuțul Iair, a mărturisit că se confruntă cu o dilemă serioasă.

Vlăduța Lupău se confruntă cu o dilemă fără precedent

Un copil nou venit pe lume reprezintă o bucurie fără margini pentru părinții săi, care vor să petreacă cât mai mult timp împreună cu bebelușul.

Așa s-a întâmplat și cu Vlăduța Lupău, îndrăgita cântăreață. Artista și soțul ei, Adi Rus, petrec cât de mult pot împreună că rodul dragostei lor, micul Iair.

Vlăduța se consideră o femeie împlinită, pentru că are tot ce și-ar fi putut dori vreodată. Iată însă că acest lucru nu înseamnă că artista nu are uneori dubii.

Recent, cântăreața le-a mărturisit fanilor săi că îi este greu să facă poze singură, fără fiul ei.

Ba mai mult, are mai multe imagini în care Iair apare singur decât fotografii în care ea apare fără cei dragi alături.

„Stăteam până doar Iair, să fac o analiză a acestui profil de Instagram. Mi-am dat seama că acest profil se numește Vlăduța Lupău, este al meu, doar că eu, de când s-a născut el, nu am mai postat nicio poza doar cu mine, ci doar cu el, împreună noi doi, sau împreună noi trei cu Adi. Deci, am o problemă, sau așa este normal și firesc? Să postez împreună pentru că îl iubesc așa de mult? Așa faceți și voi, și voi aveți în telefon doar poze cu copiii voștri, și pe rețelele de socializare doar cu copiii voștri? Sau doar eu am problema asta? Bine, e o problemă frumoasă”, a spus Vlăduța Lupău.