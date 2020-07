In articol:

Denis Petcu a făcut un vlog în care l-a făcut praf pe Cristi Comănici, fratele Biancăi. Vloggerul spune că după doar câteva emisiuni, Cristi Comănici a atacata-o pe Alexandra, una dintre concurentele de la Puterea Dragostei.

”Am un mesaj de transmis lui Cristi Comănici. Dacă în sezonul 2, după ce au apărut filmulețele cu Bianca, a explodat tot internetul, toată lumea o acuza și o judeca, eu am fost singurul care m-am luptat cu toată lumea din mediul online pentru ea, deși nu o cunoșteam. Am făcut toată treaba asta considerând că așa era frumos pentru o femeie, chiar dacă mi-am pus toată lumea în cap. Acum au intrat la Puterea Dragostei fetele astea, Alexandra și Adriana care îmi sunt prietene, am filmat vlogurile cu ele. Au apărut foarte multe lucruri despre ele, că au fost la Berlin, că au făcut videochat (a spus și Alexandra că a făcut).

Este strict problema ei ce a făcut și ce va face de-acum înainte cu viața ei. Problema este în felul următor: cum poate Cristi Comănici, fratele Biancăi, să lovească în Alexandra și să vină și să spună că a fost căutat de oameni și că are dovezi că ea a fost în Germania, sau unde a fost și ce a făcut, știind că sora lui a trecut prin ce a trecut în sezonul 2. Cum poți tu ca bărbat să faci treaba asta? Ce faci tu acum? Dacă oamenii te susțin că ești fratele Biancăi, eu zic să te susțină și pentru ce ești tu în emisiune. Nu pentru că ești fratele Biancăi trebuie să te ținem în palme. Ce treabă ai tu cu ceea ce a făcut Alexandra? Tu crezi că dacă sor-ta a câșigat sezonul 1 și sezonul 2, tu crezi că ai venit în emisiune și gata, ridici trofeul, doar pentru că ești fratele Biancăi? Îți zic că te înșeli. Nu ai cum să vorbești urât despre o femeie”, a spus Denis Petcu într-un vlog pe pe canalul său Youtube.

Primul scandal din casa Puterea Dragostei sezonul 3: Cristi Comănici o atacă pe Alexandra

Spiritele s-au încins la Puterea Dragostei sezonul 3 încă din primele zile de filmare. Cristian Comănici, fratele Biancăi, câștigătoarea primelor două sezoane, i-a adus auzații grave Alexandrei.

Iată discuția dintre Cristian și Alexandra, în care a intervenit și Akebono

Cristian Comănici: N-ai venit in emisiunea asta pentru o relație.

Alexandra: Serios?! De aia am sărit în brațele lui Mihai?

Akenobo i-a luat imediat partea lui Cristian: Tu ai venit aici să faci teatru.

Cristian: Ai mai participat la emisiuni? Fii sincera acum de ce ai venit!

Akenobo: Ai venit să-ți faci reclamă!

Cristinan: Am auzit eu niște vocale.... o să venim și cu dovezi! Am auzit niștelucruri, și nu mi se pare normal. Eu am venit aici să cunosc o fată.

