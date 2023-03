„Vrei să spun că jucăm ca Argentina?” Dumitru Dragomir, mesaj acid la adresa lui Edi Iordănescu + Cine sunt cei doi fotbaliști care nu ar trebui să lipsească de la naționala României, potrivit fostului președinte al Ligii Profesioniste de Fotbal

In articol:

Dumitru Dragomir a analizat echipa construită de Edi Iordănescu pentru meciurile din preliminariile EURO 2024 și a menționat doi fotbaliști care nu ar trebui să lipsească de la naționala României.

Dumitru Dragomir, mesaj acid la adresa lui Edi Iordănescu: „Vrei să spun că jucăm ca Argentina?”

Vezi ce i-a transmis fostul președinte al Ligii Profesioniste de Fotbal lui Iordănescu!

Dumitru Dragomir, fostul președinte al Ligii Profesioniste de Fotbal, a vorbit despre șansele de calificare ale României la EURO 2024. Potrivit spuselor sale, până acum, tricolorii au avut doar încălzirea, campania începând de la meciul cu Kosovo din iunie: „Pentru noi campania începe abia de la meciul cu Kosovo. Acum am avut doar încălzirea și nu mă luați pe mine că ce echipă are Andorra, că a încurcat pe Kosovo, că nu ține cu mine. Dacă vrem să ajungem la EURO, trebuie să defilăm cu Andorra. Acum am ajuns să ne fie frică și de Andorra? Păi cum vreți să mergem la EURO, dacă nouă ne este frică de Andorra?”, a spus Dumitru Dragomir, scrie prosport.ro.

Citește și: Cine a fost cel mai aplaudat jucător la meciul România- Belarus. Tricolorii au învins bielorușii cu scorul 2-1

Totodată, acesta i-a transmis un mesaj tăios lui Edi Iordănescu, după ce selecționerul României s-a arătat deranjat de criticile care se fac la adresa jucătorilor, motivând că pe fotbaliști îi afectează aceste lucruri, deoarece ei citesc după meciuri toate comentariile.

„A spus Edi Iordănescu că îi afectează pe jucători criticile oamenilor de fotbal? Păi cu ce i-am afectat eu pe jucători? Le-am luat banii din buzunare? I-am lăsat fără haine? Eu spun doar ceea ce văd, iar dacă am zis că am văzut un haos total în jocul echipei noastre la meciul cu Andorra, păi aia am văzut și aia am spus.

Citeste si: Ana Morodan, primele declarații despre întâmplarea din trafic, după ce a stat 24 de ore în arestul poliției: „Am făcut o greșeală” ”Contesa” s-a ales cu trei dosare penale- kanald.ro

Citeste si: Primele declarații ale Anei Morodan după ce a petrecut noaptea în arest. S-a ales cu trei dosare penale într-o zi- stirileprotv.ro

Vrei să spun că jucăm ca Argentina? După părerea mea, e bine că după astea două meciuri avem șase puncte și plecăm favoriți la locul doi. Spun asta că observ că Elveția va defila în grupa noastră, iar locul unu este al ei.”, a adăugat Dumitru Dragomir, notează sursa citată.

Dumitru Dragomir [Sursa foto: Captură KANAL D]

Citește și: Surpriză uriașă în testamentul lui Pele! Pe ultima sută de metri a mai apărut un moștenitor! Cine este femeie care cere să se facă un test ADN pentru a se împărți averea

Cine sunt cei doi fotbaliști care nu ar trebui să lipsească de la naționala României, în opinia fostului președinte al Ligii Profesioniste de Fotbal

Dumitru Dragomir a analizat atent echipa alcătuită de Edi Iordănescu pentru naționala României și a dezvăluit cine sunt cei doi jucători care nu ar trebui să lipsească de la prima reprezentativă a țării. Este vorba despre Deian Sorescu și Nicușor Bancu.

Citeste si: “Îmi dă fiică-mea șervețele întruna, pentru că de 10 minute plâng.” Gina Pistol a izbucnit în lacrimi, după ce a publicat prima poză cu chipul lui Josephine- kfetele.ro

Citeste si: Subiecte simulare Biologie BAC 2023. Ce subiecte au avut de rezolvat elevii? Barem de corectare- stirilekanald.ro

Citeste si: Dinu Maxer a rupt tăcerea și a oferit primele detalii despre divorțul de Deea Maxer. Fosta lui soția a trimis un mesaj în direct: "Incompatibili în principii, dorințe, vise, mentalitate, planuri, putere de iubire și implicare”- radioimpuls.ro

„În primul rând, trebuie jucători care pot să alerge, nu care au doar viteza întâi și a doua. Nu poți să faci o echipă națională fără viteză. Nu poți. Și atunci, trebuie să mergi cu Sorescu obligatoriu pe partea dreaptă, pentru că experimentele pe care le-a făcut nu sunt grozave. Să-l aducă pe Bancu ăsta de la Craiova, fundaș stânga de meserie, să nu mai improvizeze.

Iar la mijlocul terenului să mai găsească și din ăștia care mai scot mingile de la adversari. Că avem numai dansatori de salon. Așa, de pase, am mai avea. Iar jocul, nu vă supărați, sunt și eu de ceva timp în meseria asta… În afară de doi-trei, nu știu jocul!”, a declarat fostul președinte al Ligii Profesioniste de Fotbal, citează digisport.ro.

Surse: digisport.ro, prosport.ro