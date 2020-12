Vulpița și Rafaelo, marea reîntâlnire! Cei doi pregătesc o nouă colaborare muzicală: „Venim cu o bombă!”

Vulpița și Rafaelo pregătesc o nouă piesă [Sursa foto: Captură YouTube]

Vulpita din Blăgești și Rafaelo au făcut mai multe colaborări muzicale care au rupt Trending-ul din România. După ce s-a întors în Capitală alături de soțul ei, Veronica și Rafaelo au primit o mulțime de mesaje de la fani, care le propuneau să mai facă o piesă împreună. Cei doi au decis să se reîntâlnească și să pună la cale o nouă piesă. Într-un live pe Youtuve, tânărul artist și Vulpița au făcut marele anunț.

In articol:

„Mă aflu aici alături de Veronica, cu gândul de a mai face o piesă. Am zis să ne întâlnim și să vedem despre ce e vorba. Dacă tot a nins afară, am zis și noi să schimbăm ceva, să rupem Trending-ul. Facem și noi, venim cu o bombă”, a declarat Rafaelo, în live. (Citeste si: Cine are grijă de fetița Veronicăi și a lui Viorel, în timp ce soții Stegaru s-au mutat în Buzău)

Veronica și rafaelo le-au propus fanilor să vină cu idei pentru colaborarea muzicală care ar urma să aibă loc. „Vreți să fie Veronica blondă? Îmbrăcată în Crăciuniță? Dați cât mai multe idei!”, a propus Rafaelo. Alături de ei se afla și Viorel, soțul Vulpiței, care a avut mai multe ieșiri de gelozie din cauza apropierii dintre Rafaelo și soția lui. El nu a scăpat-o din ochi pe Veronica și s-a arătat mulțumit de colaborarea dintre cei doi. Mai mult decât atât, colaborarea viitoare ar putea să îl includă și pe Viorel Stegaru.

Vulpița, Viorel și Rafaelo au cântat împreună o piesă, într-un live pe Youtube! [Sursa foto: Captură YouTube]

Veronica și Viorel din Blăgești au anunțat sexul copilului!

Vulpița și Viorel Stegaru s-au întors în Capitală, după ce au decis de comun acord că vor să își crească viitorul copil departe de Blăgești. După ce au aflat că este însărcinată pentru a doua oară, părinții lui Viorel au acuzat-o pe tânăra în vârstă de 23 de ani să avorteze. Copilul urmează să vină pe lume în primăvara anului viitor, în jurul sărbătoarei de Constantin și Elena.

După ultima vizită la medic, soții Stegaru au aflat sexul următorului copil. Viorel și Vulpița vor avea un băiețel, iar anunțul a fost făcut în direct de către cei doi, dar și pe rețelele de socializare. „Vom avea un băiețel”, este mesajul transmis de Vulpița, pe pagina ei de Instagram.