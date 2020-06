In articol:

În culisele “Acces Direct” s-ar fi petrecut scene cu adevărat șocante, potrivit Cancan.ro.

Viorel a fost la un pas să se dezlănțuiască asupra Veronicăi chiar în camera de protocol de la Antena 1, cu doar câteva minute înainte de a intra în direct, pe canapeaua emisiunii care l-a făcut celebru, spun sursele citate mai sus.

Viorel ar fi ridicat mâna asupra Vulpiței și ar fi fost pe punctul de a o lovi. Speriată, Veronica a plecat plângând la machiaj.

„Vulpița nu are unde să se ducă”

Conform surselor citate, Vulpița este doar o marionetă a emisiunii și nu ar avea unde să plece. Motivul este că cei doi locuiesc împreună într-un apartament închiriat în București de către producătorii emisiunii „Acces Direct”. Astfel, Viorel o poate lovi după bunul plac.

„Veronica a fost mereu agresată de Viorel. O spun și vecinii ei, am văzut și noi, la Acces Direct. Într-o zi, Viorel s-a enervat atât de tare pe ea încât a ridicat mâna și a vrut să o lovească în camera de protocol. Veronica a intrat plângând la machiaj și a șocat fetele de acolo, care nu știau cum să o consoleze și cum să o ajute. Ea nu are unde să se ducă, este o marionetă. Cei din emisiune o țin acolo, în apartamentul în care stă cu Viorel.

Atâta timp cât le va merge audiența, cei doi vor continua să fie pe post. Păcat de ea, chiar este o victimă în toată povestea aceasta. L-a înșelat pe Viorel de multe ori, a sperat și ea că găsește un bărbat care să nu o bată. El profită de chestia asta, atunci când o bate îi spune că așa merită, că a făcut destule. Are un comportament animalic, pe care toată lumea îl ascunde”, au mai declarat surse pentru Cancan.ro.

Emily Burghelea a anunțat că Vulpița e bătută

Fosta asistentă tv a spus că nu a putut să treacă cu vederea faptul că cei din producție au trecut cu vederea suferința Vulpiței. „Nu pot să tac când cineva vine la mine, se plânge și spune că sunt singura variantă de scăpare. Singura persoană care poate să o ajute pentru că restul se fac că plouă. Nu vreau să fac mare tam-tam din chestia asta pentru că nu e ca și cum a plecat Regina Elisabeta de la Palatul Buckingham, doar că nu vreau, fetelor, ca vreuna dintre voi să fie călcată în picioare”, a spus fosta asistentă tv.

„Nu vreau eu să fiu nevoită să dau mai multe detalii pentru că e nasol”, a spus Emily Burghelea în încheierea vlog-ului, riscând să fie dată în judecată după demisie, fiind, totodată și amenințată cu moartea. ”Eu am primit telefoane de la un număr ascuns, am răspuns și cineva mi-a spus că voi fi îngropată de vie... Eu am știut de la început cu cine mă pun, că sunt experți în manipulare, dar manipularea de astăzi a fost una ieftină”, a spus, pe conturile ei de socializare Emily Burghelea.