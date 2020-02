Veronica și Viorel Stegaru, de la viața modestă pe care o aveau în Vaslui, au ajuns să apară zilnic la televizor, în fața a mii de români. După ce i-a dansat manelistului Tzanca Uraganul și a fost și în Parlament, Vulpița ar putea da lovitura și în muzică.

Cel care vrea să-i facă lansarea Vulpiței în muzică este Axinte. El a auzit-o cântând câteva versuri dintr-o melodie și crede că ar putea avea succes în muzică.

”Nu-mi place cum dansează, dar mi-a sărit ceva în ochi. Are ureche muzicală foarte bună! A fredonat ceva de la Tzancă Uraganu şi eu am gândit ceva! I-a să fac ceva cu aceşti oameni. Mâine am programat… l-am rugat pe Marian Vasile, producătorul de la Piteşti şi pe Florin Peşte să facă o piesă frumoasă! „Sunt vulpiţa de la ţară şi am devenit virală!” Această piesă o să rupă ţara. Eu simt că ea cântă frumos. Mâine intrăm în studio şi vineri chiar îi invit pe amândoi la spectacol. Trebuie să beneficiem de viralitatea astea. Viorel o să fie managerul ei. M-am gândit să facă o piesă la Florin Peşte, să facă un videoclip şi să apară pe Youtube! O să facă bani din vizualizări”, a spus Axinte într-o emisiune televizată, potrivit cancan.ro.

Cum arăta Vulpița înainte să ajungă faimoasă

Înainte să fie urmărită de milioane de români, Veronica nu era adepta luxului. Ducea o viață modestă în Vaslui, alături de soțul și fetița ei. Nu se aranja, nu se machia și nici nu purta hainele extravagante care i se pun acum la dispoziție. (Citeste si: Bomba anului! "Vulpiţa" s-a îndrăgostit de Jador!? Uite ce i-a spus solistului când l-a sunat!)