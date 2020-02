Florin Salam este vedeta unei producții care a intrat recent pe cea mai populară platformă de streaming. Netflix este cea mai nouă provocare pentru regele manelelor care pare pornit să cucerească și ultima redută a showbiz-ului pentru el: cinematografia.

Florin Salam joacă în filmul ”Cap și pajură”, regizat de Nicolae Constantin Tănase, lansat în 2019 și care a pătruns recent pe respectiva platformă. Considerat un film de artă, producția este inspirată din cazul real al unui băcăuan de 33 de ani care a fost lovit în cap cu o sticlă, într-un bar, după ce a mers de 10 ori la DJ-ul clubului pentru a-i cere să pună piesa lui favorită: ”Cap și pajură” a lui Florin Salam, melodie dedicată fraților Cămătaru. Bărbatul a refuzat spitalizarea și după 3 zile a intrat în comă și a murit.

În ecranizarea inspirată din această poveste, personajul principal are, înainte să intre în comă, o viziune cu Florin Salam care îi intră în casă îmbrăcat într-un costum alb și îi cântă melodia preferată, pentru care și-a dat chiar viața.

Regizor: ”L-am așteptat doi ani pe Salam”

Regizorul spune că Florin Salam s-a comportat pe platourile de filmare ca un adevărat profesionist, însă recunoaște că i-a fost foarte greu să-l aducă în fața camerelor.

”Mega profi, cel mai profesionist actor pe care l-am avut pe platou. A fost foarte greu să ne sincronizăm financiar, logistic și în privința programului, dar după ce am făcut-o, a fost foarte punctual, a tras câte duble am avut nevoie, m-a rugat să am grijă de felul în care arată și i-am respectat dorințele. La final a stat încă două ore cu echipa și a dat autografe pe ce casete a găsit fiecare prin mașină. Ne-am despărțit foarte frumos. (...)

”, a declarat regizorul Nicolae Constantin Tănase pentru Vice.com.