Luni seară, în jurul orei 19:30, What's Up a fost arestat. Artistul a fost implicat într-un scandal violent care a avut loc în apartamentul iubitei lui din Capitală. Oamenii legii au intervenit la fața locului, iar cântărețul a devenit extrem de recalcitrant. Polițiștii l-au încătușat și l-au dus de urgență la secție, relatează Spynews.ro.

Conform aceleiași surse, What's Up ar fi fost violent cu iubita lui, Alice Badea.

What's Up s-a cuplat cu Alice, noua iubită, imediat după divorț

"O iubesc pe Alice, ne înțelegem bine. Nu am înșelat-o pe Simina, haterii au zis că sigur am fost cu Alice dinainte", a declarat What's Up în direct la Teo Show, în urmă cu două luni.

Cum a reacționat iubita lui, Alice, la valul de comentarii negative după ce și-au făcut publică relația? „A trăit momente ciudate. Eu sunt obișnuit cu hate-ul gratuit. Îi spusesem să nu intre pe Instagram, să nu citească nimic. Fanii mei mă vorbesc urât, mă judecă. Întreabă-mă pe mine dacă am înșelat-o pe Simina, nu comenta aiurea. A plâns de câteva ori, m-a durut de câteva ori, e anormal să jignești aiurea un om”, mai spunea What's Up la momentul respectiv.

Alice și What's Up și-au făcut tatuaje identice, iar el consideră desenele de pe mână simbolul uniunii dintre ei: Prima nuntă am făcut-o în biserică și în fața statului român. De data asta am făcut nuntă în fața sufletului meu.