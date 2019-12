"Îmi pare rău pentru ce s-a întâmplat". Acestea sunt primele cuvinte ale cântăreţului What's Up după scandalul monstru în care victime au căzut şi 3 poliţişti!

What's Up: Cei care mă cunosc ştiu foarte bine că nu sunt în stare de aşa ceva, ştiu că nu sunt capabil să fac lucruri de genul ăsta!



Iubita lui, însă, a avut suficiente motive să sune la 112 în urmă cu exact o săptămână şi să reclame faptul că artistul ar fi lovit-o. Potrivit surselor din anchetă, în momentul în care poliţiştii au răspuns apelului de urgenţă şi s-au deplasat la adresa tinerei, cântăreţul ar fi devenit agresiv.

What's Up, declarații în exclusivitate pentru Știrile Kanal D. Ce spune despre incidentul de săptămâna trecută

Oamenii legii l-au imobilizat ca să îl conducă iniţial, pentru audieri, la secţia 17, dar după scenele violente - în care oamenii legii au devenit victime, cântăreţul a fost dus la Parchetul de pe lângă judecătoria sectorului 5, unde a fost acuzat de ultraj.

S-a deschis dosar penal pe numele de Marius Marian Ivancea, iar procurorul a decis ca artistul să rămână sub control judiciar pentru 60 de zile. Iubita lui s-a răzgândit, însă, şi nu a mai depus plângere.

What's Up: Vă doresc la toţi sărbători fericite şi să înţelegeţi că nu e aşa. Și a fost doar un incident care a luat amploare într-o direcţie cel puţin ireală, zic eu!



Drept dovadă că situaţia a revenit la normal şi în plan profesional, What's Up ne-a spus şi ce planuri are pentru această perioadă: Ne vedem în ianuarie la televizor cu muzică nouă, mă duc, am treabă în studio!