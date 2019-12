Lunea trecută, lumea artistică a fost zguduită de știrea conform căreia Marius Marian Ivancea, cunoscut drept What’s Up, a ajuns la poliție, după un scandal uriaș avut cu noua sa iubită, Alice Badea. Tânăra ar fi fost bătută de cântăreț, motiv pentru care a sunat la 112 pentru a putea fi salvată de oamenii legii.

În urma agresiunii, cântărețul a fost dus la Poliție, a dat declarații pentru atac asupra partenerei de viață, dar și pentru faptul că a sărit la trei polițiști, pe unul chiar l-a mușcat și de picior, astfel că, la final, s-a ales cu dosar penal pentru ultraj și 60 de zile sub control judiciar.

Citeste si: Declarații uluitoare ale lui What`s Up! Cum își explică artistul crizele de plâns. ”Trebuie să înțelegem că...”

Citeste si: Actrița Daniela Oloș, în comă după ce a fost lovită de tren! A suferit răni grave la cap și au găsit-o pe liniile de cale ferată, în câmp

What’s Up cânta pe sume modeste înainte de scandalul cu iubita!”Nimic nu se mai leagă!”

Culmea este că în ultima perioadă, lui What’s Up îi merg lucrurile extrem de prost, mai ales pe plan profesional! ”Nimic nu se mai leagă! Nici măcar melodia pe care a scos-o, ca o continuare a hitului ”Taxi”, nu a reușit să îl readucă în prim-plan. Drept dovadă, comparativ cu alte vedete din lumea muzicală, Connect-R, Smiley sau Carla s Dreams, el nu prea era bine reumenarat. Concret, What’s Up cânta pe sume modeste înainte de scandalul cu iubita, în jur de 5.000 de euro, departe de cei menționați anterior care cer peste 10.000 de euro sau chiar 15.000 euro sau 20.000 de euro. Iar acum, cine știe câte contracte o fi pierdut”, au comentat persoane apropiate.

What’s Up are probleme cu firma pe care o deține?

În trecut, What's Up a câştigat bani buni din muzică, după cum arată rezultetele de la Ministerul Finanţelor. Cântăreţul deţine firma „OAIO Records SRL”, înfiinţată în 2014. „Este primul sublabel muzical din Romania care isi propune sa acopere latura de urban-pop a industriei romanesti”, a explicat Whats'up la un moment dat.

Cu toate acestea, activitatea a inceput in 2016, pentru ca, in 2015, firma nu a avut cifra de afaceri. Astfel, în 2016 s-a înregistrat un profit net de 183.304 lei, pentru ca, în 2017,câştigul să fie de 128.658 de lei. În total, în primii doi ani ani de activitate, firma i-a adus lui What's Up un profit total de 311.962 lei, adică aproximativ 67.000 de euro.

Din păcate pentru What's Up , afacerea s-a prăbuşit în 2018. „OAIO Records SRL” a înregistrat o pierdere de 98.091 de lei (aproximativ 20.000 de euro), în timp ce datoriile, la finalul anului, erau de 39.650 lei.