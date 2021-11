What’s Up și Alice Badea sunt istorie! Artistul, surprins în timp ce se sărută cu noua iubită

In articol:

What’s Up și Alice Badea s-au despărțit definitiv, iar artistul și-a refăcut deja viața alături de o altă femeie. Cântărețul a fost surprins în compania unei brunete misterioase. What’s Up și noua lui iubită au fost surprinși în timp ce mergeau împreună la un magazin în apropierea locuinței artistului.

Artistul și-a refăcut deja viața alături de o altă femeie, după o perioadă dificilă în care s-a confruntat cu mai multe probleme de sănătate. Cei doi păreau foarte fericiți în compania celuilalt. La un moment dat, celebrul cântăreț și-a sărutat iubita în fața tuturor, arată imaginile publicate de Spynews.ro. Cânărețul a fost foarte atent la iubita lui, motiv pentru care i-a oferit haina lui atunci când a observat că i s-a făcut frig. What’s Up și Alice Badea au pus punct relației în luna mai a acestui an, după mai multe disucții cu privire la o nepotrivire între cei doi.

What’s Up și Alice Badea [Sursa foto: Instagram]

Citeste si: Iubita secretă a lui Petrică Mâțu Stoian nu s-a măritat cu artistul deși se iubeau mult. Care a fost motivul- bzi.ro

What’s Up și Alice Badea își doreau să devină părinți

What’s Up și Alice Badea erau logodiți de aproximativ un an de zile în momentul în care au decis să pună capăt relației. Ei aveau planuri mari de viitor împreună și vorbeau despre cât de mult își doresc să facă un copil.

Citeste si: Alice Badea a rupt tăcerea! Motivul despărțirii de What's Up: „Așa am decis...”

„Dacă apare primul băiețel sau fetiță nu ai voie să nu faci pasul ăsta, pentru că dacă se duce la școală o să întrebe ”al cui ești?”.

Trebuie să fie al cuiva. Bineînțeles că lucrăm la bebe. Când vrea bunul Dumnezeu o să vină. Este normal la 30 de ani să vrei un copil. Fiecare cu treaba lui. Eu am făcut de toate, am muncit de când mă știu, am reușit să-mi fac o carieră muzicală, îmi doresc un copil. Omul ce vrea la casa lui? O casă, o femeie care să-l iubească și un copil care să-i rămână în urmă.

Altceva ce să vrei?”, a mărturisit cântărețul pentru un post de televiziune.