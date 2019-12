Urmărită de mai bine de jumătate de milion de fani, Loredan Chivu știe cum să se facă remarcată. Focoasa blondină se lasă deseori fotografiată în cele mai sexy ipoaste și face publice fotografiile, reușind să strângă în timp record zeci de mii de aprecieri.

De Crăciun, Loredana Chivu nu se dezminte. A pozat la fel de sexy cum o face deobicei, dar, de data aceasta, lângă brad. În jurul ei, erau mai multe cadouri scumpe, de firmă, care ar fi făcut orice femeie fericită. Cu toate acestea, blondina a ținute să precizeze că ceea ce o bucură cel mai mult este timpul petrecut alături de cei dragi.

❤️❤️ nu exista an sa nu imbodobesc bradul cu toata familia! Nimic nu mi umple mai mult sufletul de bucurie!❤️ #christmastree #joy #home #love #family #blessings”, a scris Loredana Chivu pe rețelele de socializare.

Ce studii are Loredana Chivu

Într-un interviu oferit unei emisiuni tv, Loredana a marturisit ceva știut de puțini oameni: „Am făcut un liceu economic. Am început Facultatea de Drept, la Sibiu, dar n-am terminat-o, deci nu pot să mă laud cu ea. Acum regret că nu m-am ţinut mai mult de şcoală, dar asta e. O să-i îndemn pe copiii mei să înveţe”, a declarat Loredana Chivu.

Vedeta a mai declarat și că își dorește să își păstreze intimitățile doar pentru ea, ferindu-se astfel de vorbele răutacioase.

„De-a lungul timpului am învăţat ce mă face pe mine fericită şi împlinită. E mai bine să-ţi ţii viaţa personală pentru tine, pentru că sunt oameni care mă plac, sunt oameni care nu mă plac şi oamenii răi au de obicei tendinţa să strice. Am ajuns la vârsta la care nu-mi mai doresc să stârnesc vreo invidie. A fost o greşeală din partea mea, o greşeală din care am învăţat. Învăţ din greşeli şi iau cu mine doar partea bună a lucrurilor. Atâta timp cât eu sunt fericită şi împlinită, restul nu mai contează. Trebuie să ştim să apreciem clipele de fericire pe care le trăim, să le trăim cu intensitate”, spunea Loredana Chivu.