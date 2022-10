WOWbiz.ro, provocarea care le face pe vedete să recunoască tot! Noaptea de Halloween, momentul adevărului: Cine ar vrea să fie divele autohtone pentru o zi | EXCLUSIV

In articol:

Halloweenul a devenit deja tradiție în rândul vedetelor. Fie c merg la pe

Citeste si: Ce sărbătorim, de fapt, de Halloween. Sărbătoarea americană nu este agreată de toată lumea

treceri în cluburi sau se deghizează pentru ședințe foto, divele aleg cele mai tari ținute întotdeauna și se bucură de un real succes în mediul online.

Anul acesta, Wowbiz.ro le-a dat vedetelor șansa să lase imaginația să fugă cât mai departe. Le-am întrebat pe divele autohtone în cine s-ar costuma dacă ar putea fi oricine de pe pământ și am primit răspunsuri care mai de care mai spectaculoase.

Vedetele știu clar ce vor când vine vorba de Halloween, iar Binaca Drăgușanu, Emily Burghelea, Vica Blochina și Daniela Gyorfi ne-au spus cine și-ar dori să fie dacă s-ar putea deghiza în oricine pentru o zi.

Emily Burghelea, alegere neașteptată

Frumoasa Emily s-a născut la Constanța, iar dragoste de mare se pare că nu a dispărut niciodată. Vedeta a avut multe costumații de Halloween, iar pentru anul acesta sigur are ceva pregătit.

Totuși, dacă ar putea fi oricine de pe pământ, diva ar vrea să fie Căpitanul Jack din Pirații din Caraibe, iar toată viața să și-o trăiască pe mare.

Citeste si: Irina Fodor, scoasă din minți de soțul ei: ”M-am jurat”. Cu ce i-a greșit Răzvan Fodor zile la rând: ”Am primit ultimatum”

"Oho, bună întrebare! Anul acesta nici nu știu cine vreau să fiu. Pisicuță am fost, șoricel am fost, am fost animăluțe, acum cred că a venit momentul să îmi aleg și un personaj. Nici nu m-am gândit.

Citeste si: Gabriela Cristea, imagini cutremurătoare de pe patul de spital! Ce s-a întâmplat- kfetele.ro

Citeste si: Poliţiştii vor ieşi la pensie la 65 de ani. Val de demisii şi dosare de pensionare la IPJ- bzi.ro

Dacă ar fi să fiu oricine vreau, mi-ar plăcea să fiu actorul principal din Pirații din Caraibe, dar for real. Aș vrea să fiu Jack, să trăiesc zilnic pe mare", a mărturisit Emily Burghelea pentru WOWbiz.ro.

Emily Burghelea [Sursa foto: Instagram]

Bianca Drăgușanu are trei variante super sexy

Bianca Drăgușanu are mereu costumații spectaculoase de Halloween, iar anul acest nu va face cu siguranță nicio excepție. Dacă ar fi să fie oricine de pe Pământ pentru o zi, Bianca are trei personaje cu care se identifică.

"Eu mă regăsesc în foarte multe persoane. Primul personaj în care mă regăsesc este Harley Quinn. Al doilea este chiar Maleficent și al treilea este Cat Woman pentru că abilitățile acestea de flexibilitate, intuiția, oricum fiecare femeie mi se pare că are ceva de super woman în ea.

Mie îmi place Halloween-ul datorită deghizărilor acestora, dar nu știu dacă m-aș deghiza cum fac așa toate gagicile când merg în club: toate sunt asistente porno, sunt vampirițe porno, toate sunt cu portjartierele la vedere. Adică îmi place să fiu sexy, dar nu îmi place să fiu vulgară.

Dacă se poate profita de această ocazie, până la urmă nu e neapărat ceva penibil. E fix limita între vulgaritate și sexy, dar hai dacă e Halloween să zicem că e permis orice. Mie îmi place să văd femeile deghizate, majoritatea oricum umblă deghizate tot anul nu știu dacă mai trebuie să se mai deghizeze și de Halloween", a povestit Bianca, în exclusivitate pentru WOWbiz.ro.

Bianca Drăgușanu [Sursa foto: Instagram]

Vica Blochina, regina ideilor

Vica Blochina recunoaște că nu ar vrea să fie un personaj urât, ci mai repede o persoană spectaculoasă. O regină, dar cu o atitudine puțin malefică este clar varianta câștigătoare pentru frumoasa vedetă.

"Dacă aș putea să fiu oricine, cred că aș vrea să fiu o regină, o prințesă ceva WOW. Nu aș vrea să fiu, sub nicio formă un personaj urât. Nu aș vrea să fiu cineva urât. Poate așa puțin malefic, dar sub nicio formă nu aș vrea să fiu Baba Cloanța", a mărturisit Vica Blochina, în exclusivitate.

Vica Blochina [Sursa foto: Instagram]

Daniela Gyorfi ar alege un personaj plin de însemnătate

Daniela Gyorfi spune că nu sărbătorește Halloweenul, însă dacă ar putea fi o personalitate celebră pentru o zi, oricine vrea ea, și-ar dori să fie Elvis. Frumoasa artistă ne-a mărturisit că a urmărit filmul cu marele cântăreț și a rămas impresionată.

"Mie nu îmi place neapărat sărbătoarea aceasta. Nu are nicio treabă cu românii, dar totuși dacă aș putea să fiu oricine pentru o zi m-aș deghiza în Elvis Presley. Am văzut recent filmul și mi-a plăcut tare mult", a mărturisit Daniela Gyorfi.

Dacă aveți mai multe informații pe acest subiect, nu ezitați să ne contactați pe adresa de mail [email protected]!

Daniela Gyorfi [Sursa foto: Facebook]