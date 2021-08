In articol:

X Factor 2021 Program TV! Vezi când începe X Factor, sezonul 10, dar și în ce zile se va difuza show-ul de talente muzicale, care îi are ca jurați pe Delia, Ștefan Bănică, Florin Ristei și Loredana Groza.

X Factor 2021 Program TV

Emisiunea de talente, X Factor 2021, va debuta pe micile ecrane în luna septembrie. Astfel, dubla premieră X Factor, sezonul 10 va avea loc luni, 6 septembrie de la ora 20:30 și vineri, 10 septembrie, de la ora 20:30.

Totodată, X Factor 2021 va avea două zile din săptămână în care se va difuza, adică lunea și vinerea, de la ora 20:30.

Jurații de la X Factor 2021 vor rămâne Delia, Florin Ristei, Ștefan Bănică și Loredana Groza, în timp ce prezentatorii emisiunii au rămas Răzvan și Dani.

X Factor 2021 Program TV! Vezi când începe X Factor, sezonul 10[Sursa foto: Instagram]

X Factor 2021, un sezon incendiar

Dani Oțil, prezentatorul emisiunii de talente, a garantat că X Factor, sezonul 10, va fi mult mai bun decât sezonul anterior.

„În primul rând, anul trecut, X Factor s-a făcut în doar câteva țări din lume, ceea ce este extrem de important, iar dacă ne-a ieșit sezonul cu numărul nouă într-un an de pandemie, ciudat, «X Factor» 10 sigur ne va ieși și mai bine”, a spus Dani Oțil.

În timp ce Loredana Groza a mărturisit că X Factor 2021 va fi un sezon intens în care vor apărea pe micile ecrane voci rare și deosebite.

„A fost intens, wow. Intens e primul cuvânt care îmi vine în minte. După asta – neașteptat – pentru că am găsit niște voci și niște personalități… Nu vreau să divulg până nu începe show-ul. Dar am o echipă trăsnet. Și chiar o spun fără să am nici cea mai mică teamă, că am găsit mai mult decât credeam că o să găsesc și asta mi se pare incredibil pentru că universul mi-a răspuns și mi-a trimis ceea ce nu visam”, a spus jurata.

X Factor 2021 Program TV! Vezi când începe X Factor, sezonul 10[Sursa foto: Instagram]

Cine a câștigat X Factor, sezonul 9

Adrian Petrache, Andrada Precup, Super 4 și Sonia Mosca au fost cei patru finaliști care s-au luptat pentru marele premiu în sezonul 9, însă doar unul dintre ei a ieșit învingător.

Câștigătoarea X Factor 2020 a fost Andrada Precup, concurenta din echipa lui Ștefan Bănică, care a reușit să emoționeze jurații, dar mai ales publicul.

„Sunt foarte emoționată și bucuroasă că am ajuns până aici și că am evoluat. Le mulțumesc juraților că au apreciat nivelul la care sunt și că au avut încredere în mine”, a declarat Andrada Precup după ce a aflat că a câștigat marele premiu în valoare de 50.000 de euro.