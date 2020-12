In articol:

Finaliști X Factor 2020. Ștefan Bănică, Loredana, Delia și Florin Ristei și-au ales concurenții care vor lupta în finala competiției pentru marele premiu. Finala X Factor sezonul 9 va avea loc în această seară de la ora 20:00.

Adrian Petrache, Andrada Precup, Super 4 și Sonia Mosca vor lupta în marea finală X Factor sezonul 9. Aceștia vor pregăti nu doar o melodie individuală, ci și una alături de mentorii lor și alta cu un invitat special.

Finaliști X Factor 2020: Loredana Groza

În echipa Loredanei Groza, a câștigat un loc în finală Adrian Petrache, iar Iulian Selea a fost eliminat.

Adrian Petrache, mentor Loredana Groza[Sursa foto: Facebook]

Citeste si: Loredana Groza a ignorat toate regulile. Cum a fost surprinsă artista pe stradă

”Momentul lui Adrian a fost absolut special, original, a fost ca la un concert adevărat!”, a spus Loredana, după ce Adrian a cântat în franceză, acompaniat de o trupă formată din doi dintre frații săi și prietenii lor.

Citeste si: Vremea de Crăciun și de Anul Nou. Prognoză meteo ANM, extinsă până în 2021 - evz.ro

Citeste si: Prezentatorul Charlie Mott a murit. Cum a fost găsit de prieteni în baie - bzi.ro

Finaliști X Factor 2020: Ștefan Bănică

Ștefan Bănică a ales-o pe Andrada Precup, iar Alexandra Sîrghi a părăsit competiția.

„Alexandra, ai fost senzațională, tu reprezinți forța, tu ești locomotiva grupului meu! Din punct de vedere al emoției, nu am auzit acuratețe mai mare decât a Andradei”, a spus juratul, care a ales să meargă în finală alături de Andrada.

Andrada Precup, mentor Stefan Banica Jr.[Sursa foto: Facebook]

”Am ales o lume a simțurilor știind că nu îmi va fi ușor. Dar acesta poate că este și un pariu cu mine, pentru că aș vrea să schimb un pic viața acestui copil. Andrada este atât de asumată, e o concurentă în adevăratul sens al cuvântului!”, a mărturisit Ștefan Bănică.

Finaliști X Factor 2020: Delia

Sonia Mosca este artista aleasă de Delia pentru a reprezenta grupa Mixt în marea finală X Factor. Alina Dincă a părăsit competiția.

Sonia Mosca, mentor Delia Matache[Sursa foto: Facebook]

Citeste si: Ciupi de la Mandinga a recunoscut că a fost îndrăgostit de colega lui de școală, Delia: ”Acum îi recunosc dragostea pe care i-am purtat-o în taină”

”E incredibil ce reușește să facă cu vocea ei, e la un nivel uluitor! Sonia e una dintre cele mai bune voci pe care le-am auzit nu la X Factor 9, ci la X Factor forever and ever!”, a spus Florin Ristei despre Sonia Mosca.

Finaliști X Factor 2020: Florin Ristei

Tiny Tigers, grupul format de Florin Ristei, a părăsit competiția. Cel mai nou dintre jurații X Factor a ales ca grupul Super 4 să îl reprezinte în marea finală.

Super 4, mentor Florin Ristei[Sursa foto: Facebook]

”<Show must go on> e mesajul cel mai bun pe care puteați să îl transmiteți! Orice ar fi, muzica, spectacolul, nu trebuie să se oprească!”, a spus Loredana despre cântecul ales de italienii care vor reprezenta grupurile în finala de anul acesta.