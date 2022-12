Xonia a fost cucerită prin cadourile scumpe?! Artistă vine cu cele mai tari dezvăluiri din viața sentimentală: "Merit mai mult"

In articol:

Xonia a fost pusă la detectorul de minciuni de către Oana Radu și Octav și a fost nevoită să facă dezvăluiri de senzație în emisiunea celor doi. Astfel, artista a mărturisit dacă a fost sau nu vreodată cucerită cu ajutorul cadourilor scumpe.

Una dintre cele mai cunoscute artiste din România, dar și de peste graniță a răspuns provocării și a fost așezată la Detectorul de minciuni, acolo unde a răspuns tuturor curiozităților pe care le-a avut Oana Radu. Vedeta este extrem de sexy pe scenă, însă a recunoscut în mai multe rânduri că are o fire extrem de timidă atunci când nu este pe scenă.

Xonia, la Detectorul de minciuni [Sursa foto: Captură YouTube]

Au încercat bărbații să o cucerească pe Xonia cu vacanțe scumpe

Artista este categoric în topul femeilor super sexy din România, iar una dintre relațiile sale a fost cu un milionar. Totuși, diva recunoaște că nu e materialistă și nici bărbații nu au încercat să o cucerească cu daruri scumpe.

"Nu au încercat. Cel mai scump cadou pe care l-am primit de la un bărbat?! Este posibil pantofii din picioare. I-am primit de ziua mea", a dezvăluit ea, când a fost întrebată de Oana Radu dacă bărbații au încercat să îi fure inima cu daruri de lux.

Vedeta a explicat că gențile sau alte bunuri pe care femeile le consideră valoroase, pentru bărbații milionari nu înseamnă nimic. Artista pune mai mult preț pe atenția pe care o primește decât pe bunurile de lux care i-ar putea oferite drept cadou.

" Pentru mine, lucrurile astea, da, îmi plac. Nu aș putea să zic că nu îmi plac lucrurile scumpe. Însă pe mine nu mă câștigi cu cadouri sau cu lucrurile astea materiale. Pe mine mă cucerește felul în care te comporți cu mine, felul în care mă aprecieze prin cuvinte și comportament, cum mă iubești și cum mă susții.

La mine cadourile nu prea au valoare. De asta cred că nici nu au încercat bărbații să mă cumpere cu cadouri, pentru că nu merg. Prefer un trandafir, un buchet de flori care vine din suflet decât să îmi cumperi o geantă care sincer, pentru un milionar nu are valoare. Pentru un milionar, o geantă pe care noi o considerăm scumpă nu înseamnă nimic. Consider că și ei au văzut că valoarea mea nu constă într-o geantă și așa a fost și cu fostul meu iubit", a mărturisit Xonia la Detectorul de minciuni.

Xonia, invitată la Detectorul de minciuni [Sursa foto: Captură YouTube]

A avut Xonia o relație secretă?!

Vedeta a făcut dezvăluiri de senzație. Xonia a fost nevoită să recunoască tot așa că atunci când Oana Radu a întrebat-o dacă a avut vreodată o relație secretă de care să nu știe nimeni artista a răspuns afirmativ.

"Nu a fost vorba niciodată de un amantlâc. A fost o relație pe care am ținut departe de ochii lumii până când am știut eu clar dacă merge sau nu merge", a recunoscut artista.

În ceea ce privește despărțirea de fostul iubit milionar, celebra cântăreață spune că au rămas în continuare prieteni, mai ales că amândoi au considerat că sunt mai potriviți așa unul pentru celălalt.

"Amândoi am considerat că sunt mai buni ca și prieteni și drept dovadă am rămas în continuare prieteni și suntem foarte apropiați. În continuare îl iubesc, îl voi iubi întotdeauna și cred că oricum, orice fost iubit are o parte din suflet. Fiecare iubit al meu a lăsat o amprentă în sufletul meu", a mărturisit artista.

