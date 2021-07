Zanni, declarații în exclusivitate după ce a câștigat Survivor România 2021: „Mi s-au deschis anumite porți”

Zanni, declarații în exclusivitate după ce a câștigat Survivor România 2021 [Sursa foto: Captura TV] 14:05, iul 11, 2021 Autor: Clara Ionescu

Zanni este marele câștigător Survivor România 2021! Publicul a decis, iar Faimosul se va întoarce acasă cu marele premiu. După șase luni petrecute în Republica Dominicană, tânărul a dat dovadă că are ce îi trebuie pentru a cââștiga acest titlu. În exclusivitate pentru „Ștafeta mixtă”, celebrul cântăreț a oferit declarații despre experiența Survivor România și ce a simțit atunci când și-a auzit numele.

Faimosul a mărturisit că a afost foarte multă încredere de sine, încredere care a crescut în momentul în care a văzut că este susținut de oamenii de acasă. Pe lângă susținerea oamenilor, Zanni a declarat că a avut și acel gram de noroc.

„Înainte să plec de acasă mi s-a spus de multe ori că o să câștig, dar niciodată nu zic mulțumesc când cineva îmi zice ceva de bine. Aveam încredere în mine, dar nu știam dacă o să fac față. Îmi place să răspund exact așa cum se întâmplă. Pe zi ce trecea aveam din ce în ce mai multă încredere în mine. Am avut și gramul acela de noroc. Mi s-au deschis anumite porți exact la momentul potrivit. Am avut un kilogram de noroc. Am știut că fiecare chestie care se întâmplă se”, a declarat Zanni, în exclusivitate pentru „Ștafeta mixtă”.

Zanni, despre întoarcerea acasă după 6 luni de Survivor: „Sunt rupt de realitate”

Zanni a mărturisit că așteaptă cu nerăbdare să se întoarcă acasă și să sărbătorească cu prietenii lui, în special și mentorul său, Alex Velea.

„Ce este drept este că la Survivor am vorbit de parcă le-am știut pe toate, dar nu știu cum va fi acasă. Sunt rupt de realitate. Am uitat cum arată toată lumea. D-abia aștept să îl aud pe Alex Velea cum se bucură”, a spus Faimosul.

Marele câștigător Survivor România 2021 a adăugat că se aștepta la acest moment, iar totul a fost posibil datorită oamenilor de acasă, care i-au dat încredere în el.

„Sunt un băiat sensibil, dar nu sunt un băiat ipocrit. În momentul în care mi s-a spus numele mă așteptam, dar nu pentru că cred eu că sunt bun. Oamenii de acasă m-au făcut să simt asta și mi-au dat încrederea asta. Nu am crezut că voi câștiga pentru că sunt de neoprit, dar oamenii mi-au dat încrederea aia, de aceea am putut să fiu mai fericit. Mi-au transmis asta prin voturile lor”, a mărturisit Zanni.