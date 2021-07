Zanni, mărturisire emoționantă în semifinala Survivor România 2021. „Vreau să arat că nu sunt doar un om care a crescut unde a crescut!”

Zanni, declarație emoționantă la Survivor România 00:50, iul 9, 2021 Autor: Loredana Dobre

Zanni a intrat în cursa pentru votul publicului la Survivor România, după ce a pierdut ambele meciuri pentru imunitate. Artistul a făcut mai multe dezvăluiri despre experiența în Dominicană în consiliul de eliminare de joi seara.

Zanni este unul dintre concurenții care a avut cele mai multe disensiuni în competiția Survivor România. La numai două zile distanță de marea finală a sezonului 2, artistul a mărturisit cât de multe a învățat

pe parcusul celor șase luni de concurs.

Zannidache a dezvăluit în consiliul de eliminare de joi seara că a devenit mai tolerant cu oamenii din jur și a realizat că se poate adapta în orice mediu. „ Am aflat despre mine câtă de toleranță pot să am, cât de mult pot să mă adaptez la mediu, la oameni, cât de mult pot să îi simt și să îi intelge pe cei din jur, ce conexiuni pot să creez și cât de mult pot să îmi doresc să lupt cu cei care fac giumbușlucuri. Am aflat că sunt alergic la vrajeală și la texte din basme. Unii ar putea să creadă că sunt prea aspru, dar eu știu ce simt și prin ce am trecut pe aici.

Am aflat că prefer să trec la fapte decât să vobresc, prefer să arăt oamenilor prin ceea ce fac, nu prin ce dau din gură. Când am intrat în emisiune știam că nu vreau să am de-a face cu oameni pe care i-am văzut din primele zile. Toți se credeau prea vedete, eu sunt sictirit de astea și îi dau la o parte. Mulți au jucat-o psihologic, de multe ori am fost judecat pentru cum arăt și a durat să le pot arătă oamenilor că sunt prietenos. Am aflat că pot să mă controlez și să nu mai răbufnesc urat, asta mai mult de dragul celor care ne privesc, pentru că trebuie să ia un exemplu de la noi.

Vreau să arat că nu sunt doar un om care a crescut unde a crescut. Toate cuvintele spuse din basme sunt doar vrăjeli și pălăvrăgeli. Mulți sunt aici pentru că au dat din gură, nu pentru fapte. Am aflat despre mine că pot să mă exprim și pot să fiu aspru la judecată cu cei care sunt așa cum sunt, dar pot să o fac fără să fiu vulgar, fără să înjur. Mă bucur că sunt aici, pentru că asta înseamnă că oamenii m-au simțit, s-a și văzut prin relațiile cu oamenii de aici cine sunt”, a spus Zanni.

Faimosul s-a calificat în cea de-a doua semifinală a competiției și se luptă cu Maria Chițu, Marius Crăciun și Andrei Dascălu pentru un loc în finala Survivor România 2021.