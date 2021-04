Zanni și Ana Porgras printre cei mai îndrăgiți concurenți de la Survivor România. Există sau nu o idilă între cei doi faimoși?

In articol:

Zanni și Ana au intrat pe rând în show.

Zanni și Ana, printre cei mai îndrăgiți concurenți de la Survivor

Cântărețul s-a aflat de la început în echipa Faimoșilor, ulterior s-a alăturat și Ana. Cei doi se cunosc și sunt prieteni dinainte de show.

Zanni și Ana și-au câștigat simpatia publicului prin felul lor de a fi. Zanni a ieșit de câteva ori favoritul publicului, cel mai probabil oamenii apreciind sinceritatea și modul lui direct de a spune lucrurilor pe nume.

Ana a fost o concurentă discretă și tăcută de la început. Ea și-a câștigat admirația colegilor și a publicului prin punctele și numeroasele trasee câștigate.

Ana, eliminată de Jador de la Survivor

Deși a adus nenumărate puncte și a câștigat toate jocurile de ștafetă împreună cu Zanni, Ana a fost nominalizată de Jador să plece din emisiune.

Dintre toți cei nominalizați, Ana a avut cele mai puține voturi și așa a părăsit competiția. Plecarea sa i-a revoltat pe fanii Faimoșilor, care și-au exprimat nemulțumirea pe toate rețelele de socializare. Însă, cel mai afectat a fost Zanni care nu și-a mai putut stăpâni lacrimile în Consiliu.

"Plecarea mea l-a afectat atât de tare pe Zanni, pentru că eu am fost lângă el necondiționat. Am fost lângă el când a greșit, i-am spus că a greșit, dar l-am susținut în tot ceea ce făcea. I-am spus că a greșit când a avut cearta cu Elena. I-am spus că poate sunt de acord cu el, dar felul în care ai spus lucrurile nu mi se pare ok, pentru că eu sunt femeie și nu mi-ar plăcea niciodată un bărbat să-mi vorbească așa.

Tu poți să-ți spui părerea, dar spune-o într-un mod frumos. Și mi-a plăcut că ușor ușor am văzut la el o schimbare. E foarte important să ai putere asupra unui om să poți să-l faci să fie mai bun.", a spus Ana.

Ana, emoționată până la lacrimi de imaginile cu Zanni

Ana a revenit în țară și a fost prezentă în emisiunea "Teo Show", în cadrul căreia a făcut câteva precizări, dar a și lămurit unele speculații. Ea a comentat și imaginile cu Zanii plângând după plecarea ei.

"Nu mă pot uita la imagini pentru că mă emoționează extrem de tare și îmi vine să plâng. Eu am văzut în Zanni mai mult decât ceea ce văd oamenii, am văzut în interior, am văzut că are nevoie de afecțiune ca să ofere. Îmi e greu să mă uit că știu ce am trăit acolo cu el și știu că a fost lângă mine.", a mai spus Ana.

Există sau nu o idilă între Ana și Zanni

Ana a lămurit și dilema fanilor și a răspuns la întrebarea pe care și-au adresat-o mulți, dacă e sau nu vreo legătură între ea și Zanni, așa cum a afirmat Jador.

"Jador a mai afirmat o dată treaba asta. Nu suntem iubiți, suntem niște prieteni atât de buni, avem o conexiune cu sufletul, e peste iubiți. Eu sunt lângă el cu tot sufletul și știu că se gândește la mine. E un scump.", a povestit Ana.