În ce relații a rămas Zanni cu foștii lui colegi de competiție? "Unii joacă atât de bine, încât..."

In articol:

Zanni a fost unul dintre cei mai puternici participanți de la Survivor, iar ambiția și determinarea sa l-au făcut să ajungă în marea finală și chiar să câștige trofeul, după luni bune în care a încercat să supraviețuiască pe insulă.

Acum, după ce competiția a luat sfârșit, faimosul a povestit cu care dintre foștii lui colegi de echipă a mai păstrat legătura și cum se înțelege cu aceștia.

Citeste si: Zanni vrea să dea uitării neînțelegerea cu Ana Porgras?! Câștigătorul Survivor România 2021 n-ar zice NU unei împăcări: ”Dacă viața mă aduce lângă Ana...”

Cu cine mai ține Zanni legătura după Survivor?

Deși în competiție a mărturisit în nenumărate rânduri că nu are prieteni acolo și că fiecare este pentru el, au fost câteva persoane cărora Zanni le-a acordat credit și cu care a ajuns să se înțeleagă foarte bine. Recent, însă, într-un interviu acordat Viva.ro, fostul concurent de la Survivor a dezvăluit că deocamdată nu poate spune cu cine a rămas în relații bune, căci acest lucru se va putea vedea doar în timp.

Citeste si: Sărăcie sau zgârcenie?! Ce mâncare au primit invitații la o nuntă. Domnișoara de onoare a făcut o poză la farfurie- bzi.ro

Totuși, Zanni a menționat doi concurenți cu care a vorbit și după marea finală: Sebastian Chițoșcă și Cosmin Stanciu: "Nu știu cu cine am rămas în relații bune, acest lucru nu se vede a doua zi după ce s-a terminat competiția. Când ai succes, ai câștigat, vine toată lumea și te ia în brațe. Toată viața am învățat că sunt mulți oameni din interes în jurul fiecărui om. Unii joacă atât de bine, încât nu îți dai seama niciodată de acest lucru. Mi s-a întâmplat de multe ori să am oameni alături care au renunțat la mine pentru că s-a stins sau s-a consumat ceea ce vedeau în mine. Aparent, am rămas în relații bune cu Sebi și Cosmin Stanciu, dar vom vedea peste două luni, un an…", a declarat faimosul, pentru sursa citată.

Zanni[Sursa foto: Instagram]

Zanni nu își mai dorește să o întâlnească vreodată pe Elena Marin

Dacă în privința celor cu care crede că ar putea lega prietenii pe viitor Zanni a stat puțin să se gândească, când a fost întrebat pe cine nu ar mai dori să vadă niciodată în viața lui dintre concurenții de la Survivor, faimosul a fost foarte ferm. Tânărul a mărturisit că nu vrea să se mai întâlnească vreodată cu Elena Marin, una dintre persoanele cu care a avut cele mai multe conflicte în Dominicană.

Citeste si: Zanni, dezvăluiri la scurt timp de la mesajul tranșant al Anei Porgras de pe rețelele de socializare: „Adevărul e...”

Zanni a avut și un argument pentru acest lucru, declarând că, în viziunea lui, dansatoarea este un om pervers, care a avut intenții malefice: "Un om pe care nu aș mai dori să îl văd niciodată este Elena. Atitudinea ei mi-a pus punct. Am crezut că am văzut mulți oameni perverși, mincinoși, ea a întrecut orice măsură. A vrut să mă zdrobească, să mă pună la pământ. Avea intenții malefice. În rest, nu am treabă cu nimeni.", a mai adăugat Zannidache, pentru aceeași sursă.