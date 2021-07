Zanni vrea să facă pace cu Elena Marin? Câștigătorul Survivor România își dorește să o cunoască cu adevărat pe Faimoasă: "Aș merge la o cafea cu Elena"

In articol:

Zanni, câștigătorul Survivor România 2021, a vorbit în podcastul lui Velea despre timpul petrecut în Republica Domincană, dar și despre foștii colegi.

În discuție a fost adusă situația dintre Faimos și Elena Marin. Artistul a recunoscut faptul că nu regretă faptul că s-a luat de colega sa de echipă în competiție, dar că și-a dori să meargă la o cafea cu aceasta, pentru a afla cine este cu adevărat.

"Nu îmi pare rău că m-am luat de Elena Marin în competiție. Dar aș lua o cafea cu Elena. Chiar aș merge la o cafea cu Elena să o întreb așa pe ea, în afara competiției, cine este ea cu adevărat. Nici nu știu ce să mai cred, mă simt vinovat uneori pentru ceea ce cred", a declarat Zanni.

Zanni, dezvăluiri despre concurenții de la Survivor România

În continuare, a mai vorbit despre Albert, dar și despre strategiile de la Survivor România.

Despre Războinic, Zanni a spus că l-a admirat pentru faptul că era sincer, deși l-a deranjat puțin că nu se impunea cum ar fi trebuit.

Însă, a avut o părere destul de bună despre Marius, dar și despre Andrei, cu care a și ajuns până în marea finală.

"Din echipa Războinicilor l-a admirat pe Albert. A fost el așa pămpălău, foarte pămpălău, nu se impunea, dar îmi plăcea că era true. Mi-a placut de Andrei, de Marius, erau foarte disciplinați. Nu intrau mei deloc în certuri, nici nu își spuneau punctul de vedere tocmai ca să nu intre în certuri. (…)

La Survivor am incercat să văd partea bună din fiecare ca daca ramaneam cu ranchiuna in suflet nu puteam sa trec mai departe. Imediat după ce m-am certat cu Ștefan, a doua zi dimineață l-am văzut cum stătea singur și mi s-a făcut milă de el și chiar am simtit in el ca e baiat bun si ii pare rau, dar era incapatanat. Si a făcut coalitie cu Elena, a iesit favorit cu treaba aia, si putea sa o continue si sa fie la duel cu mine, dar omula facut un pas in fata si a spus ca a gresit, ca Elena nu are dreptate si eu in el am vazut sinceritatea pe care multi nu o aveau acolo. Omul era sincer si a spus cine este cu adevarat si ce crede cu adevarat", a mai adăuga Zanni.