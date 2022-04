Zelenski, anunț uluitor în ultimul său discurs înregistrat! Apel către liderii occidentali: "Singurul din Europa care îl susţine deschis pe Vladimir Putin"

In articol:

Președintele Volodimir Zelenski i-a transmis un mesaj direct premierului Ungariei, în cadrul ultimului său discurs înregistrat. Liderul ucrainean l-a acuzat pe Viktor Orban că este singurul din Europa care îl susține deschis pe Vladimir Putin, în războiul cu Ucraina.

Zelenski: "Premierul Ungariei este practic singurul din Europa care îl susţine deschis pe Vladimir Putin"

Volodimir Zelenski a făcut apel la liderii occidentali, pentru a-l ajuta cu echipamente militare, în războiul cu Ucraina. Mai mult decât atât, liderul de la Kiev i-a transmis un mesaj direct lui Viktor Orban, premierul Ungariei, despre care a spus că este de partea Rusiei: "Apărătorii noştri continuă să recâştige controlul asupra comunităţilor din regiunile Kiev şi Cernihiv. Sunt tot mai multe steaguri naţionale ucrainene arborate în zonele care au fost ocupate temporar. Forţele Armate Ucrainene nu-i lasă pe invadatori să plece fără luptă, provoacă pagube, ei îi distrug pe toţi cei la care putem ajunge.

Ne întărim apărarea în direcţia estică şi în Donbas. Suntem conştienţi că inamicul are rezerve pentru a creşte presiunea în est. Din păcate, Ucraina nu a primit încă suficiente sisteme antirachete occidentale moderne, nu a primit avioane şi nu a primit ceea ce partenerii ar putea oferi şi pot oferi în continuare.

Vreau să apelez la o altă persoană care nu pare să înţeleagă pe deplin ce se întâmplă nu doar în Ucraina, ci în toată Europa. Premierul Ungariei. El este practic singurul din Europa care îl susţine deschis pe Vladimir Putin. Nu am cerut nimic special de la oficialii de la Budapesta. Nu am primit tranzitul vital al ajutorului de apărare, nu am văzut conducere morală, nu am văzut niciun efort de a opri războiul. De ce aşa?", a fost mesajul transmis de Zelenski, pe contul lui oficial.

Zelenski s-ar putea întâlni în curând cu Vladimir Putin

Ultima rundă de negocieri de la Istanbul pare să fi avut rezultate pozitive. Delegația ucraineană a anunțat că rușii au acceptat unele condiții impuse de oficialii de la Kiev, iar acest lucru ar putea urgenta o întâlnire între Vladimir Putin și Volodimir Zelenski: "Proiectele de documente au fost suficient de dezvoltate pentru a avea consultări directe între cei doi lideri, președinții Ucrainei și Federației Ruse.

Prin urmare, sarcina noastră acum este de a pregăti rapid etapa finală nu a documentului în sine, ci a problemelor pe care le-am abordat deja, și de a pregăti o posibilă întâlnire a președinților.", a declarat David Arakhamia, membru al echipei ucrainene de negociere, potrivit CNN.