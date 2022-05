Zlatan Ibrahimovic s-a bucurat atât de tare cu suporterii, că a fost bun de plată. Ce mesaj le-a transmis Ibra criticilor lui?

In articol:

Rossoneri sunt pe cale să câștige primul titlu în Italia după o pauză de 11 ani, iar victoria de pe San Siro împotriva Atalantei i-a adus pe Ibra & Co. cu un pas mai aproape de trofeu.

Zlatan Ibrahimovic este ca „Hulk” la 40 de ani

Zlatan "Bruce Banner" @Ibra_official



Rompe il vetro del pullmann con un paio di manate 😂 pic.twitter.com/5ZjWCLzZVn — Simone Cristao (@SimoneCristao) May 15, 2022

Nerăbdător peste măsură să intre în teren, atacantul suedez a crăpat parbrizul mașinii cu care jucătorii și-au făcut intrarea în complexul legendarului stadion din Milano.

Trupa antrenată de Stefano Pioli a fost primită cu urale de sute de fani duminică seara, lucru care l-a făcut pe Ibrahimovic să trăiască un pic prea intens momentul. Suedezul s-a apropiat de geamul autocarului și l-a lovit de mai multe ori cu palmele. Atacantul lui Milan n-a reușit să spargă parbrizul cu totul, dar l-a crăpat suficient de vizibil, încât dauna a apărut și în înregistrările fanilor veniți la stadion.

Milan este pe locul I, cu două puncte peste rivala Inter, cu un singur meci rămas din actualul sezon. Un egal în deplasare la Sassuolo este suficient pentru „diavolii roșii” pentru a ridica Scudetto-ul. Ibrahimovic ar deveni pentru totdeauna o legendă a Milanului, care a câștigat ultima dată campionatul tot cu Ibra în echipă.

Zlatan Ibrahimovic: „Îmi place când lumea te urăște.”

Viitorul lui Ibrahimovic dincolo de acest sezon este încă în aer. La 40 de ani, atacantul rămâne unul dintre liderii vestiarului și om de bază în lotul lui Pioli, așa că antrenorul italian speră să-l convingă să mai rămână măcar un an în Milano.

Criticii lui Ibrahimovic îi prezic apusul carierei de mulți ani, încă de când se transfera în Anglia, la Manchester United. Surprinzător, suedezul spune că ura și criticile nefondate ale cârcotașilor sunt combustibilul care îl fac să dea maximul pe teren.

„M-am distrat, pentru că, atunci când am ajuns, toată lumea era împotriva transferului. În Anglia, nu le-a plăcut de mine. Spuneau tot felul de bla-bla-uri. După, tuturor acestor cârcotași a început să le placă de mine și mie nu mi-a mai plăcut de ei, pentru că îmi place când lumea te urăște. Scoate ce-i mai bun din tine. Dar m-am distrat. Este o competiție grozavă, are o atmosferă grozavă și mă bucur că am jucat pentru United, care, cred eu, este cea mai bună echipă din Anglia. A fost o alegere bună să merg la Manchester United. Cred că am venit într-un moment bun. Este ușor să mergi la un club când succesul este deja acolo. Este mai dificil când vii și provocarea e alta, când vii la un club care are nevoie de succes. Dacă reușești să ai succes, ești parte din poveste”, a mărturisit Zlatan Ibrahimovic recent, într-un interviu acordat celor de la ESPN UK.