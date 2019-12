Adelina Pestrițu este una dintre cele mai de succes vedete din România. Frumoasa brunetă este în topul preferințelor românilor și tocmai a câștigat premiul de „Best Romanian Pop Culture Influencer 2019”, ajungând tocmai la Los Angeles, pe covorul roșu, alături de vedete de renume, cum ar fi Kim Kardashian și PINK.

Adelian Pestrițu a renunțat la cariera ei în televiziune și mai apare pe micile ecrane ca invitat la diferite emisiuni. Cu toate acestea, admiratorii își aduc aminte de cât de mult le plăcea să o vadă pe frumoasa brunetă la televizor, în postura de prezentatoare, și speră că acest lucru se va întâmpla din nou, la un moment dat.

Adelina Pestrițu va prezenta o emisiune de televiziune?

Recent, pe grupurile de Facebook, a început să circule un zvon conform căruia Adelina Pestrițu ar fi prezentatoarea emisiunii „Mireasă”.

Momentan, frumoasa brunetă nu a făcut nicio declarație în acest sens. Se știe, însă, că ea are un program extrem de încărcat și că este implicată în foarte multe proiecte.

„Mă trezesc dimineața și adorm noaptea târziu. 90% din timpul meu îl petrec cu telefonul în mâna, fie că postez pozele pentru care am tras sute de cadre înainte, până am ales-o pe cea favorită, fie că scriu un articol pe blog, filmez un vlog, pozez pentru diverse campanii pe care le am în desfășurare sau stabilesc întâlniri cu posibili colaboratori”, a povestit Adelina Pestrițu pentru VIVA!.

Întrebată dacă în România se poate trăi exclusiv din social media, Adelina Pestrițu a dat un răspuns extrem de sincer.

„Da. Se poate trăi mai mult decât bine. Este principala mea sursă de venit. Din social media îți poți cumpăra case, mașini, poți face investiții și îi poți ajuta și pe cei din jurul tău. Trebuie doar să știi cum să gestionezi această putere”, a recunoscut Adelina Pestrițu.